美股股災殺到嚟？3個星座4月大破財！台灣命理師教一招扭轉乾坤
撰文：TVBS新聞網
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4月小心大破財！台灣命理專家小孟老師於粉專公布有三個星座恐會面臨到財運危機，並同時祭提出解決方法，幫助運勢瞬間扭轉。
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第3名：山羊座
山羊座受到冥王星所牽滯，4月財運下滑，因此千萬不可以隨意投資股票期貨，當心投資失利有套牢風險，小孟老師建議可放一顆白色小石頭以扭轉運勢。
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第2名：處女座
處女座的朋友，4月容易花在「朋友聚會」或者到戶外走動「忍不住看見心儀的物品」，受不了誘惑就亂買，小孟老師建議可以放一張黃色色紙能以助開財運，讓你好運旺旺來。
第1名：金牛座
金牛座受到天王星影響，容易有突發破財產生，譬如：交通罰款、手機壞掉，或者家中物品必需維修等。對此小孟老師建議可列印一張蘋果圖片隨身攜帶，代表平安，即能化解危機。
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