美股股災殺到嚟？3個星座4月大破財！台灣命理師教一招扭轉乾坤

4月小心大破財！台灣命理專家小孟老師於粉專公布有三個星座恐會面臨到財運危機，並同時祭提出解決方法，幫助運勢瞬間扭轉。



【圖輯】點圖放大看哪3個星座4月大破財以及如何扭轉乾坤👇👇👇

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

第3名：山羊座

山羊座受到冥王星所牽滯，4月財運下滑，因此千萬不可以隨意投資股票期貨，當心投資失利有套牢風險，小孟老師建議可放一顆白色小石頭以扭轉運勢。

【相關圖輯】12星座｜邊個星座最多牙籤仔？一個星座性慾極強卻是牙籤仔集中營（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

第2名：處女座

處女座的朋友，4月容易花在「朋友聚會」或者到戶外走動「忍不住看見心儀的物品」，受不了誘惑就亂買，小孟老師建議可以放一張黃色色紙能以助開財運，讓你好運旺旺來。

第1名：金牛座

金牛座受到天王星影響，容易有突發破財產生，譬如：交通罰款、手機壞掉，或者家中物品必需維修等。對此小孟老師建議可列印一張蘋果圖片隨身攜帶，代表平安，即能化解危機。

延伸閱讀：

本土案例激增「校園也遭殃」 全國6日99校宣布停課

【本文獲「TVBS」授權轉載。】