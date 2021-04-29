女教師出位打扮教授生物課獲迴響　網民：應是進擊的巨人粉絲！

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-29 09:00

現今的老師們為了讓學生有興趣學習、吸收快，常常為了教學方法絞盡腦汁，西班牙的一名美女教師維羅妮卡就在「生物課」時，為了讓學生們了解器官位置，捨棄以往死記、模型教學的方法，親自穿着帶有身體器官的衣物上陣，器官「全裸」示人讓孩子相當驚訝與好奇。

為了這堂生物課，這個老師也進擊起來了：（按圖了解）

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美女教室自製服裝 器官「全裸」上陣引學生好奇

由上圖可見，維羅妮卡老師為了讓上課的娛樂性提高，並且使學生對器官一目瞭然，用心自製一套人體器官圖，她表示「對孩子直接簡單明瞭的說讓孩子記得更深刻，也讓孩子有自我保護的意識」，讓家長大讚她的教學熱忱與妙方。

有學生一開始感到害怕，指這件衣服「有些突兀」，但許多學生紛紛對如此生動的器官圖感到好奇說道「原來腸子就是長這樣子」，維羅妮卡讓學童們清楚認識體內的器官，如此特別的教學方式獲得廣大迴響。

網熱議「人體器官服」：巨人粉是你？

此消息也在台灣引起網友熱議，許多人大讚「蠻有創意的啊」、「真有心」、「這衣服不曉得怎麼搞，真的是挺實用的教具」；也有網友網獵奇的方面思考，笑稱「好像進擊的巨人」、「進擊的老師！」、「阿妮不要裝了，快變巨人給我看」、「應該是巨人粉」。

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