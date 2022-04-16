斥Apple員工撳錯掣　港女痛失1.8萬張相　向Tim Cook求助仍救不回

使用手機等電子產品切記要把資料備份，否則一旦刪除恐怕神仙也救不回！有港女於網上發文分享悲慘刪相經歷，以警世文勸喻大家切記要做備份，她聲稱數月前到蘋果公司（Apple）位於中環國際金融中心的分店，請Genius Bar職員幫忙將放在iCloud雲端約1.8萬張相片轉移去新iPhone時，疑因職員按錯掣，導致她所有相片消失。她多度聯絡Apple Care求助及到涉事分店要求跟進事件，甚至曾直接傳送電郵給蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook），獲庫克辦公室人員回覆指會全面調查，並安排幾名高級工程師研究是否仍可尋回相片，但最終仍未成功，只叫她接受免費iPhone的賠償。

樓主狠批蘋果職員「不負責任地將個波射嚟射去」，沒實質幫她尋回消失的相片，眼見堅持了數月的訴求得不到回應，她最終在無可奈何下接受蘋果送1部iPhone 13 Pro Max的賠償。她稱發文目的是為奉勸大家平日要為珍貴的相片做多重備份，請蘋果職員幫忙時要看清楚對方操作過程，以免有損失。《香港01》正就事件向蘋果公司查詢。



有港女於網上發文聲稱，數月前到蘋果公司分店請職員幫忙將放在iCloud約1.8萬張相片轉移去新iPhone時，疑因職員按錯掣，導致她所有相片消失。（資料圖片）

事主稱借朋友帳戶於連登討論區發文表示，她早前想將舊iPhone放在iCloud雲端約1.8萬張相片轉移去新iPhone，「由於女仔唔係太識IT嘢，心諗去Genius Bar去搵專業人士幫手實冇死」，於是去了蘋果公司位於中環國際金融中心的分店請職員幫忙。當時職員在手機上按了一些按鍵後，相片數量漸漸減少，她深感不安，但對方聲稱將相片同步需時，只要回家充電開WiFi後就會見到所有相片。

翌日她打開手機卻發現所有相片消失，立即打去Apple Care求助，對方嘗試幫她復原手機資料但失敗，隨後她多度向分店職員及Apple Care求助，但兩邊互相推卸責任，中環分店有名職員叫她致電Apple Care英文服務熱線，稱「中文嗰啲係外判畀廣州做，佢哋人工低冇咁叻，英文嗰啲係新加坡，人工高啲勁啲」。

其後Apple Care又將她的個案交給中環分店經理處理，經理叫她嘗試找與蘋果合作的資料修復公司幫忙，「仲叫我自己去攞報價，救相嘅費用要我自己負擔」，惟資料修復公司指出「Apple撳錯咗掣令到啲相冇曬，Apple根本唔應該咁樣撳！」。

事主多度向涉事分店職員及Apple Care求助，卻沒人能幫她尋回消失的照片。（David Grandmougin@Unsplash）

過了差不多1個月，分店職員承認在事件上處理得魯莽和草率，但拒絕她想與分店負責人直接討論的要求，期間職員「不斷鬼打牆遊花園，淨係話佢哋唔會處分相關員工同埋作出任何賠償」，但其實她一直以來的訴求只是想尋回相片。她感到極度無助，忍不住在分店內哭了出來。

又過了幾天，分店職員表示願意送1部iPhone 13 Pro Max作賠償，稱公司高層很驚訝為何事件拖了1個月仍未處理好。她感到十分莫名其妙，「點解冇人去用下方法去救啲相，畀部iPhone我做乜？我相信大家都覺得自己影嘅相係無價好珍貴，任何人畀十部iPhone換你啲相你都唔會要」。

她沒任何辦法下直接傳送了電郵給行政總裁庫克，並得到庫克辦公室人員的回覆說會全面調查涉事分店及安排幾名高級工程師研究是否仍可尋回相片。由於對方態度誠懇，她開心得以為終於有希望，但1星期後再聯絡她時，卻只是勸她接受免費iPhone的賠償。

事主最後只能接受蘋果公司送1部iPhone 13 Pro Max的賠償，她奉勸大家平日要為珍貴的相片做多重備份。（資料圖片）

求助無門下她只好接受賠償，慨嘆「堅持咗幾個月嘅訴求都係冇用」，並奉勸大家要保護好自己相片和做多重備份，「唔好信晒Apple，當佢哋撳你部機嘅時候，一定要望清楚佢撳緊乜。原來攞部iPhone去Apple過相都會俾佢哋整唔見！」。

不少網民留言指出樓主於事件上也有責任，平時應做好相片備份，「講咗一億次擺電話嘅嘢唔可以係孤本」、「資料無價，下次記得做好backup」、「冇人叫你咁大安旨意啲相唔落external hard disk」、「唔好拉女仔落水，大把女仔熟科技嘢，同埋次次整電話Apple都戴頭盔有機會無晒資料要backup」。

根據蘋果官網資料，在iCloud刪除的相片和影片會放在「最近刪除」相簿，並在永久刪除前保留30天，若改變主意，用戶可在30日內將之還原，否則將永久刪除。不過樓主就於留言處回覆網民疑惑指，Apple Care曾嘗試幫她找30天內的備份但找不到，之後亦沒有再進一步幫她尋相。

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