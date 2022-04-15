12星座男眼中的完美情人　處女男有感情潔癖　情史豐富即刻out?

撰文：星座屋
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每個男人都會有自己鍾愛的女性類型，他們或看重外貌，或看重能力，或看著家世，或看重性格......世上沒有集萬千優點於一身的完美女人，但一定有他們各自喜歡的那一款。只要是符合自己擇偶需求的類型，那就會是他們眼中的完美愛人。

世界的豐富多彩在於人的個性、特點參差不齊，而每個人的擇偶觀，也大多標準不一。生活中不可能有完美的人，但每個人眼中都有完美的愛人。只要對方滿足了你對愛人的幻想，那她就是你的完美愛人。感情不是兒戲，一定要和適合自己的人在一起，才能一起奔赴共同的目標。

只有明確自己對愛情的需求，才能擁有幸福的感情生活。12星座男對擇偶各自有著不同的標準，對愛情有著不同的渴望。

下面我們一起了解一下，12星座男眼中的完美愛人是啥樣的？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

白羊座的男生大多數性格外向，熱情陽光，對生活、對工作的態度都十分積極。所以在感情世界中，白羊座也非常渴望激情。如果一個人只能給自己帶來消極的情緒，會讓白羊男對生活失去興趣。因此，白羊男眼中的完美愛人一定是能給自己注入新鮮活力，能給自己一些刺激的人。

金牛男

金牛男的性格踏實，其感情觀也十分現實。比起虛浮的外表，金牛男更注重的是對方的內在。所以，金牛男眼中的完美愛人是一個知性、優雅的人，工作中勤勤懇懇，生活中溫柔大方，能夠理解他的所思所想，支持他的所作所為。和這樣的女人一起過日子，金牛男才能覺得安定、滿足。

雙子男

雙子男外表大大咧咧，實則內心感性。他們對自己婚姻充滿好奇，也充滿憧憬。在婚姻中，雙子男最在意的就是對方的包容心。作為一個性格有些割裂，甚至有著雙重人格的雙子男，思維與做事方式往往與他人不同。因此，雙子男需要一個善於包容、內心強大的愛人，即使不能理解他，也要足夠尊重他。

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巨蟹男

巨蟹男內心渴望安全感，希望能擁有一個讓自己舒適、放鬆的家庭。因此，巨蟹男心中的完美愛人，就是一個能給他安全感的人，不用害怕她隨時離去。他們不輕易付出真心，一旦付出了就收不回，所以在選擇戀愛或結婚對象時，巨蟹男會有前所未有的謹慎。如果對方連安全感都給不了，那麼與巨蟹男只能是有緣無分。

獅子男

獅子男追求完美，眼光十分挑剔，重視面子，不希望自己的伴侶「拿不出手」。所以，在獅子男的擇偶觀中，各項標準都不低。不管是外貌、身材還是能力，只要有一項不達標，獅子男都可能將對方PASS掉。不過追求上進的獅子男也會不斷努力完善自身，提高自己的能力，讓自己配得上心中最完美的愛人。

處女男

處女男不僅在生活中有著嚴重的潔癖，在感情中也一樣有著「」。所以，在處女男眼中的完美愛人，就是不管是身體還是心靈都對自己無比忠誠的女人。對方可以不漂亮，不有錢，甚至性格也不一定要很好，只要對自己一心一意，處女男就滿足了。在挑選結婚人選的時候，情史豐富的女人會第一個被排除掉。

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天秤男

天秤男是一個注重平衡、風度翩翩的人，他們在生活中是一個好好先生，不僅容易相處，而且包容心很強。但是，天秤男的包容只是留給外人的，他們在擇偶方面一點都不含糊。在天秤男眼中的完美愛人，往往是一個氣質優雅，溫柔大度的女人，因為他們最不喜歡的就是女人胡攪蠻纏，無理取鬧。

天蠍男

天蠍男是一個將愛情看得重於麪包的人，因此，對於天蠍男來說，一個合格的愛人最重要的標準就是對自己有沒有付出全心全意的愛。一旦天蠍男選擇了那個人，就會投入全身心的愛，用自己全部的力量經營這份感情。所以，天蠍男最怕的就是選錯人，一步錯步步錯。愛情對於天蠍男來說，不僅是往後餘生的陪伴，還是積極向上的力量。

人馬男

人馬座男生喜歡激情和浪漫，最害怕的就是無聊、平淡的生活。即使婚姻進入正軌以後，他們也會想方設法尋找樂趣，不能接受如一潭死水般的婚姻。因此，人馬男眼中的完美愛人一定要擁有一個有趣的靈魂，熱愛生活，積極樂觀，能給自己的生活帶來很多的樂趣。生活本就不易，一個幽默、開朗的愛人，才能讓人馬男找到幸福的感覺。

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山羊男

山羊座男生性格較為傳統，在婚戀關係中往往喜歡佔據主導權，同時他們也十分負責，不會輕易對愛人許諾，一旦許下諾言就會竭盡全力去實現。所以，山羊男眼中的完美愛人，就是一個在自己衝鋒陷陣時能給自己提供後備力量的賢內助，而不是一個消極、悲觀的怨婦。不管能不能支持他，起碼不能消耗他。

水瓶男

水瓶座男生思維跳躍幅度大，喜歡探索未知的事物。所以和水瓶男在一起，往往會有很多稀奇古怪的經歷，需要有一個強大的內心才能與他相處。因此，水瓶座男生眼中的完美愛人，往往是一個能看懂他的內心，與他能有心靈上的深層次交流的女人。在水瓶男的觀念裏，感情和諧的前提就是彼此有共同語言。

雙魚男

雙魚座男生是一個熱愛浪漫的人，渴望雙向奔赴的愛情。他們一直在追尋自己的愛情夢，希望能遇到一個滿足自己所有幻想的愛人。所以，雙魚男眼中的完美愛人，一定要有情趣，對生活有追求，對感情也要有經營的能力。和這樣的人過日子，愛情才能幾十年如一日得保持新鮮。

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