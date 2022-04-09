12星座男真情假意穿崩位：處女男愛你自感卑微、水瓶搞曖昧貪就手

撰文：星座屋
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很多女生會在愛情的陰溝裏翻船，就是因為她們始終分辨不了對方對自己的心意是怎麼樣的。當她們信誓旦旦的認為對方就是喜歡自己愛著自己的時候，現實會給她們一個大大的打擊。所以女生一定要時刻保持清醒，要知道哪些人是真的愛你，而又有哪些人是隻想要玩弄你的感情的。

只有這樣，女生才不會在不值得的男人身上浪費時間，才能夠更快更好的得到幸福。而今天就讓我們一起來看看，到底女生要怎麼分辨十二星座男對你是真心還是曖昧的呢？

如何分辨十二星座男對你係真心定曖昧，下面我們一起看看迎接正緣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

白羊男是不可能為自己的曖昧對象花錢的，雖然他們對對方的印象還不錯，但是一向把錢看得很重的白羊男會覺得沒必要，他們要把錢用在刀刃上，比如用來追求自己真心喜歡的人。所以從白羊男所買的禮物就能夠看出他們對對方是真心還是曖昧了，因為曖昧的禮物會顯得很廉價，而送給真心對待的人的禮物一看就是價值不菲。

金牛男

金牛男若只是想要曖昧，那麼他們是絕不會給對方任何的承諾的。因為金牛男一向謹慎慣了，他們不會給自己招致沒有必要的麻煩。所以平日裏不管對方怎麼要他們保證，金牛男都會三緘其口，要麼就是轉移話題。可是面對自己真心喜歡的人，金牛男就會信誓旦旦的給予承諾，因為他們很堅定自己的心是對方的，因此願意付出一切。

雙子男

想要區分雙子男是不是真心的，還真的不太容易。因為他們對每個女生都挺好的，生活中也是比較博愛的一個男人。但若是認真觀察細節，還是可以發現他們的小心思的。比如曖昧的人跟雙子男哭訴抱怨，他們雖然會很用心給予開導，但是臉上表情並不會多緊張對方。而真心對待的人就不同了，對方受到委屈，雙子男只會更難受。

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巨蟹男

巨蟹男若只是曖昧，那麼他們就不會把對方的事情當成自己的事情。一旦對方有求於自己，巨蟹男反而會有一種自己是不是被利用了的感覺。但是面對自己喜歡的人就全然不同了，完全不需要對方開口，巨蟹男就會自動把對方的事情當成自己的去對待。所以他們都會趕在對方面前去幫助解決問題，他們希望能夠以此給對方留下好的印象。

獅子男

獅子男只會在私底下跟曖昧的對象互動，他們是不會把對方帶給兄弟朋友看的。因為獅子男是比較愛面子的那種男生，他們覺得對方要足夠優秀，自己帶出去才會備有面子。而獅子座往往只想要跟曖昧的對象玩一玩，這段感情不會長久的。而若是他們願意把對方給帶出去，說明這次就是動情的了，獅子男就是用這樣的方式跟兄弟們炫耀宣誓。

處女男

面對曖昧的對象，處女男會經常給予對方建議。比如他們會要求對方穿著更女人味一些，這樣看起來才好看。處女男就是有一點點大男子主義，會希望對方按照他們想要的方式來裝扮自己。但是面對自己真心在乎的人，處女男就不敢提任何的要求了。因為他們知道自己不配，不管對方是怎麼樣的，在處女男看來都是極好的。

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天秤男

天秤男對自己的曖昧對象總是會隨便開玩笑，因為他們完全不擔心得罪對方。在天秤男看來，若是對方覺得過分不願意跟自己玩了，那麼自己大不了再換一個。而對待自己喜歡的人，天秤男就會頓時變得很拘謹。他們說話都會經過深思熟慮，會想著怎麼說比較得體。若是不小心說錯了一句話，天秤男就會在那自責許久。

天蠍男

當自己曖昧對象身邊出現其他異性時，天蠍男的內心並沒有多大的波動。他們甚至覺得這是很正常的一件事，反正自己內心也從未對對方有過任何的期許。但是當看到自己真心喜歡的人身邊有異性時，天蠍男就淡定不了了。他們內心會非常的慌張，然後會立馬去了解一下這是什麼情況。愛吃醋的天蠍男佔有慾很強，他們會想辦法讓競爭對手離開。

人馬男

人馬男跟曖昧對象說話時，他們的語氣並沒有什麼不同。平日裏跟朋友是什麼樣的，跟對方也會是一個樣。這是因為人馬男覺得彼此關係雖然挺好的，但是說到底依然是朋友。而面對自己真心喜歡的人，人馬男就會溫柔滿滿。他們說話的語氣跟態度就完全不一樣，聲音簡直是甜到快要滴出蜜來了，因此旁人一看就知道他們的小心思。

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山羊男

山羊男平時在外人眼中還是表現得比較高冷的，要是僅僅作為曖昧對象，一般山羊男都不會主動找話題，而是等著對方來撩他們，這是山羊男慣用的招數。但相反，若是面對自己真心喜歡的人，哪怕再高冷的山羊男都要走下神壇，他們話會變得很多，整天都圍著對方嘰嘰喳喳的說個不停，生怕對方不知道他們的存在一樣。

水瓶男

曖昧對象對於水瓶男而言，其實是完全無關緊要的存在。他們高興的時候會跟對方撩騷一下，但其實水瓶男並不會時刻都注意著對方，更不會在人前提到對方的存在，好像換一個地方他們就很快會忘了對方。但是真心喜歡就不同了，水瓶男張口閉口都會是那個人，而且是沒有意識的行為，他們恨不得告訴全世界自己喜歡上了對方。

雙魚男

當身邊人在討論自己的曖昧對象時，雙魚男會熱情的參與其中。他們甚至會因為自己了解對方挺多的，所以不停的分享兩個人一同經歷的那些事。因為不是那麼的在乎對方，所以雙魚男不會意識到這樣做會傷害到對方。而面對自己真心在乎的人，雙魚男什麼都不敢說。他們只會在別人討論的時候，豎起耳朵認真聽，他們想要多知道些對方的事。

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