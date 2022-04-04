矛盾只因深愛著，你知嗎？12星座男做這些奇怪行為　因為太掛住你

世界那麼大，找到一個喜歡的人不容易。但一定會有那麼一個人，會突然與你相遇，像詩一樣點亮你的生命，讓你陷入無盡的思念中。愛情因為思念而深刻，時光因為相思而綿長。當我們愛上一個人的時候，對方的影子就會無時無刻不在你腦海中盤旋，對方的一顰一笑都會深深刻畫在你的心裏。



愛情常常和思念相伴，不管是千里之外，還是近在眼前，都割不斷這種牽掛。思念不是女人的專利，而男人對思念的表達方式相比女人比較內斂。雖然他的思念不一定會直接宣之於口，但一定會從他的一言一行中流露出來。在思念你的人眼裏，你的一舉一動都會擁有明亮的色彩。你的一個微笑，一個眼神，都會讓他如獲至寶。

也許他曾經對世界也有不滿，但思念卻能給他前進的力量，讓他的心變得更加柔軟。十二星座男思念一個人的表現方式各有不同，下面我們一起看看12星座男想你時會怎麼做。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

白羊座男生性格風風火火，有事憋不住，經常行動比理智快。所以，白羊男在想你的時候，一定會難抵思念，想盡一切辦法出現在你面前。就算你們相隔萬里，天各一方，白羊男也不會退縮。在潮水般的思念驅使下，白羊男完全顧不上理智，無論給你帶來的是驚喜還是驚嚇，都要先見了你的面再說。

金牛男

金牛座男生的感情非常內斂，不會輕易對人表達熱烈的思念和感情。作為一個低調的實際派，金牛男在無法立刻見到你的情況下，只會把思念悶在心裏。但是，不表達並不代表不行動，在思念的推動下，金牛男會更加努力拼搏，做出一番事業，為自己的愛情創造良好的條件，早日結束分離的日子。

雙子男

雙子男的心思聰穎，行為隨性，是一個想一步做一步的人。他們在想念你的時候，可能會用吃喝玩樂轉移注意力，可能會讓思念化作甜言蜜語送到你的耳邊，可能會出其不意出現在你面前，也可能會什麼也不做，任憑思念蔓延。因此，雙子男在想念一個人的時候表現是變幻不定的，完全取決於他們當時是什麼心情。

巨蟹男

巨蟹男雖然平日裏情緒內斂，但是內心十分感性，往往不太願意開口說出自己的感覺。當巨蟹男想念你的時候，如果你沒在身邊，巨蟹男就會鬧情緒，故意找茬跟你吵架，吵完之後又會來哄你。當你發現一向包容的巨蟹男總是因為一些雞毛蒜皮的小事跟你鬧彆扭，那可能就是他在表達他想你了。

獅子男

獅子男是一個心裏藏不住事的人，有任何情緒都會寫在臉上，表現在行動上。在想念你的時候，獅子男會不斷聯繫你，找各種各樣的藉口跟你通電話、視頻。或許獅子男不會直接說我想你，找你的時候也只是說一些家常的話題，關心你是否吃飽穿暖，但是他的思念會從語言中流露出來，根本掩飾不住。

處女男

處女座男生內心十分傲嬌，不到迫不得已的時候，他們往往不會主動表達自己的感情。所以，處女男在思念你的時候，往往會用各種方式暗示你，暗搓搓地表達自己的感情。比如用笨拙的理由約你見面，問你一些司空見慣的問題。他們以為自己掩飾得很好，實際上思念早已溢於言表。

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天秤男

天秤男是一個非常浪漫的人，所以思念一個人的方式也非常浪漫。當他思念你的時候，他會去做你喜歡做的事，去吃你喜歡吃的餐廳，看你看過的電影、書，走你走過的路。彷彿重複一次你的軌跡，就能離你近一點。就算無法馬上出現在你面前，他也會用他自己的方式與你相伴。

天蠍男

天蠍男把愛情放在內心最重要的位置，當愛一個人的時候，會把對方當成自己生活的全部。因此，天蠍男思念你的時候，會想盡辦法讓你收到他的思念。他可能會給你郵寄一份你喜歡的禮物，或者一束鮮花，也可能是一箱零食，用這些物品來表達自己的思念。小小的浪漫，傳達着大大的心意。

人馬男

人馬座男生敢愛敢恨，對愛情的態度直截了當，習慣了隨心所欲的行事作風，做事只看自己的意願，不看過程和結果。所以，人馬男在思念你的時候，從來不會獨自胡思亂想，而是直接把你約出來吃飯、看電影、爬山、逛街等，不管是以什麼樣的形式，只要能見到你的面，就達到了他的目的。

山羊男

山羊男是一個低調踏實的人，不喜歡給別人帶來困擾。所以，就算是在思念你的時候，山羊男也會首先考慮你方不方便。如果你沒空見他，那麼他可能會偷偷去看你一眼，不打擾你。如果你有需要，他會毫不猶豫站出來幫助你。只要能默默以自己的方式陪伴在思念的人身邊，對山羊男來說已經十分滿足。

水瓶男

水瓶座男生喜歡活在自己的精神世界中，不喜歡張揚，有任何想法都會獨自消化，儘量不讓他人知道。所以，水瓶男在思念你的時候，往往會獨自整理跟你的點滴，安靜地回憶你們之間的經歷，翻看你們的照片、聊天記錄等，外界的一切紛擾都與他無關，此時此刻他的心裏、腦海裏只有你一個。

雙魚男

雙魚男是一個非常感性的人，不願輕易向人展示自己脆弱的一面。因此，雙魚男在思念你的時候往往會變得傷春悲秋，多愁善感，一個電影畫面、一首歌都可能讓他發出感慨。經過你們一起走過的地方時，會突然變得情緒低落。但雙魚男不會直接說出口，只是用自己哀怨的情緒告訴你：他想你了。

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