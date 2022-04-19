女教師揭牙刷「刷毛顏色」實際用途 網民齊長知識：日日用都唔知
撰文：TVBS新聞網
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牙刷是每個人生活中的必備用品，因為每天都要刷牙才能保持牙齒健康，不過你有仔細注意牙刷的「隱藏細節」嗎？
國外一名老師分享，許多牙刷前端有不同顏色，但其實那不只是造型，還是有功能的，讓不少網友看完驚呼「長知識了！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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一名來自加拿大的女老師Jess日前在影音平台TikTok分享，「你是否想過，為什麼你的牙刷會有不同的刷毛顏色？」她解答，其實不同顏色的牙刷毛，是為了提醒「該使用多少牙膏量」，許多牙刷前端的刷毛會有面積較小的深色部分，能讓民眾正確知道牙膏的使用量及位置。
同時她以家中的牙刷舉例，「深藍色的尖端部位就是應該擠牙膏的地方」，因此擠牙膏時其實是不需擠滿整排刷毛，另外兒童牙刷中間的深色刷毛也是同樣道理，因此牙刷的刷頭有不同顏色，並不是大家單純以為的造型設計。
影片曝光後讓許多網友大開眼界，紛紛回應「學到新知識了」、「天啊！我從來都不知道」、「原來我牙膏都用超標」、「還以為要像廣告上擠滿牙刷，原來被騙了」、「我不相信」、「我是一名潔牙師，真的是這樣」、「活到現在這麼多年才知道」。
【同場加映】女生刷牙誤吞15厘米長牙刷 直接滑落胃部 醫生話同呢個習慣有關（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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