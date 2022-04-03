牙齒健康｜清潔口腔前先用牙線後刷牙？一文搞懂牙刷牙膏牙線功用

你有發現嗎？明明天天刷牙，有時還會使用牙線，但為什麼還是會蛀牙呢？



台灣大樹藥局許利銘藥師（港稱藥劑師）表示，其實牙刷、牙膏、牙線都有不同的作用，而刷牙更不是一兩分鐘就可以完成的事情，即使每天都有做也常常做，沒有徹底的清潔牙齒，當然會有蛀牙啦，因次正確清潔口腔就很重要啦。

牙刷、牙膏的功用？怎樣清潔才算完成？（按圖👇👇👇）

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牙刷的功能很簡單，就是直接刷除牙齒表層的食物殘渣、污垢等，而牙膏卻往往被認為只是幫助牙齒清潔，就像洗澡要用沐浴乳一樣，台灣大樹藥局許利銘藥師（港稱藥劑師）說明，其實許多人對於牙膏都有錯誤的認知，雖然牙膏可以幫助清潔，但其實牙膏更大的功效是將對牙齒防護有益的成份附著在牙齒表層，譬如含氟牙膏可以幫助預防蛀牙，還有一些抗敏感、保護牙齦、預防牙周病的牙膏，而這些成份是需要時間停留在牙齒上才能產生保護力，像是含氟牙膏需要2-3分鐘，而其它成份可能需要5-6分鐘的停留，因此在刷牙時，花時間慢慢的兩顆牙、兩顆牙的刷乾淨，不僅是徹底的清潔牙齒表層，也是讓牙膏對牙齒有益的成份能夠更好的附著在牙齒上，達到保護口腔、預防蛀牙的效果。

▼按圖了解正確的刷牙方法👇👇👇

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牙線只能除牙縫殘渣？真正用途是這樣

吃完飯後許多人習慣拿牙線來剔一剔牙縫中的食物殘渣，牙線的功用似乎也僅止於此，台灣大樹藥局許利銘藥師解釋其實牙線不僅用來剔牙，其實更大的用途是將牙齒表面的殘渣與污物先大致刮除，所以正確的順序是先用牙線再刷牙，而使用時也需要注意，不要用一隻牙線棒或者一段牙線就刮整口牙齒，要避免污物被帶到下一顆牙齒，牙線正確使用方法是清潔完一顆牙齒之後，應該再換一枝牙線棒或者換一段牙線做清潔。

牙刷、牙膏、牙線看似平常的清潔，其實都有許多注意事情，台灣大樹藥局許利銘藥師提醒民眾，日常潔牙看似簡單，卻有許多小細節，為什麼牙齒愈刷問題愈多、為什麼不斷清潔後還是蛀牙，其實都是清潔不夠徹底造成的，掌握工具正確的用法，好好的清潔牙齒才能幫助我們擁有一口好牙！

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