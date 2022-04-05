Philips Sonicare AI 電動牙刷實測、消委會選購建議｜電動牙刷近年愈來愈多人留意，當中個人護理家電專家Philips亦推出不少Sonicare系列電動牙刷款式，亦曾在消委會評測中取得高分。最近推出旗艦級Sonicare AI 電動牙刷，立刻入手實試一星期，看看新牙刷三大新賣點，抗疫潔齒更值得入手的原因。



Sonicare AI智能牙刷3大新功能

Philips Sonicare AI 電動牙刷與以往同樣配有最新Sonicare 聲波震動科技，每分鐘高達31000次高速震動刷毛，不單可以更有效刷除牙齒上的污垢細菌外，亦可同時產生生強力液體清潔動力，將牙膏泡沫滲入牙齒鄰面及牙齦邊緣，陣有效清除隱蔽部位的牙菌膜。同時新牙刷加入最新智能SenseIQ智能感應系統，更可為用家帶來更貼身的潔齒體驗。

👉 消費券｜八達通跟足3步驟可用手機攞錢、4大支付工具首日收錢指南

Philips Sonicare AI牙刷售價：$2498（林勇攝）

👇👇Philips Sonicare AI 電動牙刷實試👇👇

+ 4

Sonicare AI智能感應

今代旗艦級Sonicare AI電動牙刷，升級Sonicare AI 人工智能技術，感應調控科技以高達每秒100次即時感應用家刷牙時的力度、動作、範圍、潔齒時間，從而自動調節力度。記者實試時，SenseIQ智能感應調控技術三大感應功能都非常實用。尤其是每日每晚刷牙時，因應使用時的力度及位置，會有不同的震動提示，令記者可以糾正刷牙時的壞習慣。

另外，今次Philips Sonicare AI牙刷同時推出最新A3 Premium All-in-One 多功能刷頭，一個刷頭即可達致潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能，亦都非常方便用家毋順時常攻更換不同功能刷頭。

隨機附送的皮殼旅行收納盒，可以同時收納一支牙刷及接駁USB C為電動牙刷充電。（林勇攝）

👉消費券｜電動牙刷Philips Oral B消委會16款評分

升級 Sonicare App

今代手機Sonicare AI app亦都大為升級，提供更多數據分析用家刷牙情況。手機App會作個人化分析及實時指導，提醒每個口腔區塊的清潔時間、遺漏區域或是刷牙力道不正確的部分，提示用家改善。記者可以每日查看app時得知那些部份刷得較潔淨，那些部份應該下次再增加時間刷淨，都可以在App內看到，而且更有不少刷牙的建議，的確可以學到很多。

數據更會自動同步到應用程式，記錄刷牙習慣，就算刷牙時沒有開手機app，數據亦會自動傳送至應用程式，供日後隨時檢查。

新設計的無線充電板，更漂亮實用。（林勇攝）

👇👇 消委會2大選購電動牙刷注意點