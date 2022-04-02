消費券 2022，電動牙刷Philips Oral B消委會16款評分！$598媲美千元貨｜近年愈來愈多人愈來愈著重牙齒健康，甚至肯花數百至數千元購入電動牙刷來深層潔淨牙齒。最近大眾獲取第一期5000元消費券後，亦是值得考慮入手一套。不過不同刷頭、款式的效能亦有不同，今次記者就綜合早年消委會的電動牙刷評測報告，包括Philips、Oral-B等16款仍在市面可購入的電動牙刷評分，以及一些使用上分別及入手前注意事項。



電動牙刷潔齒效率更高

早前根據消委會報告指研究機構Cochrane Collaboration於2014年發表的研究報告顯示，電動牙刷的潔齒效能確實較傳統手動牙刷理想。調查人士使用電動牙刷1至3個月，牙菌膜及牙齦炎分別減少11%和6%；使用3個月後，牙菌膜及牙齦炎更分別減少21%和11%。因此如想可以每日更潔淨牙齒，電動牙刷的確是值得考慮入手。

有研究指利用電動牙刷潔淨效能，確實較傳統手動牙刷理想。（圖片來源：Darlie）

2大選購注意點

馮建裕牙科醫生亦指選購電動牙刷時，除了考慮初購整套牙刷的價錢，亦要留意日後更換式刷頭的費用。至於電動牙刷刷頭、電池或配件的耐用程度。各款電動牙刷包括聲波、來回旋轉及/或震動的潔齒效能差不多（統計學上無顯著差異）。要保持口腔健康，關鍵並不在於使用電動牙刷還是手動牙刷，而是取決於我們日常要以正確的方法刷牙，以及定期到牙醫診所接受口腔檢查和洗牙。

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刷頭更換頻率

香港牙醫學會代表馮建裕牙科醫生表示，刷頭（或普通牙刷）最好是每3個月更換，或當刷毛向外歪斜變形，以及用家生病後（如患上呼吸道感染），便應更換刷頭，以保持刷頭衞生及潔牙效率。

👇 👇 消委會16款電動牙刷評分👇 👇

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1. Philips Sonicare HX6807/63



2. Oral-B Genius 8000



3. Oral-B Genius 9000N



4. Oral-B Genius 10000N



5. Philips Sonicare HealthyWhite HX6732/37



6. Philips Sonicare HX6877/29



7. Oral-B Pro 2 2500



8. Oral-B Smart 5 5000N



9. Oral-B Vitality 100



10. Oral-B Smart 4 4000N



11. Philips Sonicare HealthyWhite HX6711/02



12. Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9924/03



13. Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/53



14. Philips Sonicare FlexCare Platinum HX9172/14



15. Oral-B Pro 600



16. Philips Sonicare CleanCare+ HX3212/24

