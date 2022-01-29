生仔要考牌｜追唔到小巴　港媽嬲爆鬧阿女　一句恐怖話惹熱議

相信不少人小時候都被父母罵過「生嚿叉燒好過生你」，但有名港媽說的話比這句更傷人和恐怖！有網民於討論區發文表示，日前於小巴站候車時目睹一名港媽大聲責罵約3、4歲的女兒，不滿女兒不肯「落BB車」導致錯過上小巴，其間港媽「嬲到火遮眼」，突然說了一句令人震驚的話，「你再係咁，下次劏咗你煮咗你嚟食！」。帖文引起熱議，有人批評「可能會變童年陰影」。



有網民於討論區發文表示，日前於小巴站候車時目睹一名港媽大聲責罵約3、4歲的女兒，不滿女兒不肯「落BB車」導致錯過上小巴。（資料圖片）

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該名網民於香港討論區發文表示，日前於小巴站候車時目睹一名港媽大聲責罵約3、4歲的女兒，不斷叫女兒「落BB車」，又打又罵地說「小巴走咗啦，叫你落車行你唔落」，她覺得穿着校服的小女孩很可憐，「想喊咁」。

她很想安慰該名港媽並點出事實，上不到小巴並不關小女孩事，「個小巴司機都未埋站就落客，無埋站就飛車走咗，我大人有手有腳都追唔到啦」。不過港媽「嬲到火遮眼」，突然說了一句令人震驚的話，「你再係咁，下次劏咗你煮咗你嚟食！」。

她沒想過原來會有媽媽說這些話來責罵自己的孩子，「煮細路女嚟食，我以為係童話故事嚇小朋友。估唔到到咗2022年，都仲可以用呢句說話去嚇小朋友」，但她眼見只是別人的家事，想幫亦幫不到，感到很無奈。

港媽「嬲到火遮眼」，突然說了一句令人震驚的話，「你再係咁，下次劏咗你煮咗你嚟食！」，樓主覺得小女孩很可憐，「想喊咁」。（《寶寶大過天》劇照）

有網民指出「個阿媽應該知識水平都唔高，仲會講煮人嚟食，停留咗喺70、80年代」、「3-4歲都已經明大人講緊乜，可能會變童年陰影」、「幾時立法生仔要考牌」、「其實無耐性真係唔好生小朋友」、「呢個港媽要鍛煉一下自己嘅EQ」。

不過有網民認為，「湊小朋友真係好多嘢顧，真係做到癲癲地，我聽落覺得幾好笑，唔覺得去到小朋友有陰影咁誇張」、「當然係嗰個媽媽唔啱，但係小朋友都返學都仲要BB車，有點誇張」。

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