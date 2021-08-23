杏鮑菇營養｜降血壓防便秘5大好處　教你煮杏鮑菇麵減肥瘦身必備

起源於地中海的杏鮑菇，有著「素食界的肉」的超狂稱號，因為低熱量又高蛋白，是許多健身、瘦身人士的得力助手，Q彈的口感入菜每道都好吃！但你知道嗎，杏鮑菇的好處遠遠不止這些，今天就來一探究竟！



熱量低，蛋白質含量超高

還在煩惱減肥應該吃什麼嗎？杏鮑菇是個好選擇！每100公克的杏鮑菇只有48卡，蛋白質含有3.5克，脂肪含量0！屬於低脂肪、低熱量、高蛋白質的全能食物，而且含有豐富的維他命B2、鉀等礦物質，是非常營養的食物！

杏鮑菇五大好處（按圖看清！）

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1. 降血壓：杏鮑菇富含豐富的鉀，能夠緩解血管和動脈的劇烈收縮，幫助穩定血壓。

2. 預防便秘：杏鮑菇中的高纖維能幫助腸胃蠕動，讓消化系統更順暢。

3. 紓緩壓力：杏鮑菇含有豐富維他命B雜，有助減壓、穩定情緒。

4. 抗癌：杏鮑菇中的多醣類對癌細胞有抑制的左右，能夠活化細胞，有助降低癌症及慢性病的風險。

5. 降壞膽固醇：杏鮑菇能有效將壞膽固醇水平降低，改善血液循環。

杏鮑菇麵好吃又不怕胖

小編就來分享網路超受歡迎的杏鮑菇麵，Q彈好吃熱量低，做法簡單在家也可以輕鬆完成喔~

杏鮑菇麵（小紅書@月半粒粒安）

材料：杏鮑菇、火腿、雞蛋、青菜、番茄、淡醬油、鹽、蒜末。

步驟：

1. 雞蛋炒熟備用。

2. 杏鮑菇削成薄皮，放入鍋中水煮，撈出備用。

3. 油熱放入蒜末，再放入番茄，加少許鹽炒出湯汁。

4. 加入雞蛋、火腿、青菜、杏鮑菇，加1勺淡醬油，翻炒均勻即可開動！



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】