杏鮑菇食譜｜乾炒杏鮑菇=素版乾炒牛河？低碳高蛋白煮杏鮑菇2貼士

家常菜乾炒杏鮑菇，本來只想起切片炒，不過沒有多大新意。然後想到用刮皮器，將杏鮑菇刨薄成闊條，配一些素牛肉和洋蔥，加豉油、老抽和素蠔油調味，全部炒埋一碟，乍看之下像乾炒牛河，然後當它為素食及低碳版的乾炒牛河，像「河」卻無「河」。



將杏鮑菇刨薄成闊條，配素牛肉和洋蔥炒，乍看之下像乾炒牛河。

家常小炒中，杏鮑菇常常是主角，營養多，高纖、高蛋白又低熱量。素食者對杏鮑菇絕不陌生，以往我的素食譜中時常用到杏鮑菇。有時用它來仿乜仿物，有時乾乾脆脆杏鮑菇炒杏鮑菇，視作炒「菜」。

杏鮑菇烹煮2大貼士

煮杏鮑菇不當，可能會滲出不少水分，減淡了香味。因此：

1.不建議洗杏鮑菇，不用水沖，只用乾淨的廚房紙抹淨。如果嫌杏鮑菇污糟，用水略沖後，必須抹乾，待完全乾爽後才煮。

2.用大火炒，至少都用上中火，完全不用油炒也是可以，白鑊烘杏鮑菇，氣味更香。當然也可倒入少少油炒，令杏鮑菇更亮更油潤。這樣處理的杏鮑菇，烹調便不易出水過多。

煮杏鮑菇，不建議用水洗，並用大火炒，烹調是便不易出水過多。

今次杏鮑菇是主角，素牛肉是配角，「牡丹雖好，也需綠葉扶持」，素牛肉片的真身為植物肉片，由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，醃味及烹調處理跟一般牛柳無太大分別，又或者當它為豬肉片，質感嫩，有嚼感，同時兼具蛋白質及礦物質。由於是蛋白質豐富的食材，若炒製時間太長，肉質會較乾及韌。

乾炒杏鮑菇食譜

攝錄︰蕭文學、吳志豪

剪接︰莊堅毅

健康小貼士︰

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。



杏鮑菇及素牛肉片均有豐富的蛋白質。

相關食譜︰

氣炸鍋食譜｜氣炸香酥杏鮑菇高纖低卡 黏穩炸粉僅一個簡單貼士

香酥杏鮑菇食譜

【素食食譜】孜然手撕杏鮑菇低脂高蛋白 零失敗香口乾爽2大貼士

孜然手撕杏鮑菇食譜

【乾炒杏鮑菇】（炒/ Saute）

2-4人分量 1級難度 20分鐘

材料︰

杏鮑菇4隻

洋蔥1個

素牛肉230克

白芝麻適量

素牛肉醃料︰

糖1茶匙

豉油1茶匙

麻油1茶匙

胡椒粉1/2茶匙

醬汁︰

豉油1湯匙

老抽1湯匙

素蠔油1湯匙

做法︰

1.素牛肉解凍後，加醃料拌勻，醃10分鐘。

2.將洋蔥切絲。

3.將杏鮑菇刨成闊條。

4.加熱油鑊，放入杏鮑菇，用中大火炒香。

5.加洋蔥絲、醬汁材料快炒。

6.加素牛肉、白芝麻炒勻，炒至素牛肉焦香完成。

不失敗秘訣︰

杏鮑菇不用洗，用廚房紙抹乾淨，保持菇身乾爽，熱炒不易出水。

素牛肉快熟，由於是蛋白質豐富的食材，若炒太長時間，肉質會變乾及韌。