提升免疫力常餐｜蘑菇蛋餅+蘑菇粟米湯+黑椒蘑菇飯+蘑菇汁米形粉

蘑菇含有維他命D有助鈣吸收，另有β-葡聚醣，有助提升免疫力，保護上呼吸道，增加對抗呼吸道感染的抵抗力。蘑菇的纖維不比綠葉蔬菜少，水分充足，有助改善腸道健康，增加腸臟的益菌，有助提升人體的免疫力。



蘑菇料理千變萬化，它有「蔬菜牛扒」之稱，煎炒焗煮皆可。例如有︰蘑菇薯仔蛋餅、蘑菇粟米湯、黑椒蘑菇飯、蘑菇汁素肉丸米形意粉。



蘑菇薯仔蛋餅

蘑菇薯仔蛋餅（詹郭敏攝）

10分鐘免焗蛋餅（Ten-Minute Pan Quiche），用5分鐘準備配料，整道菜只花了15分鐘完成，不用睇火，不用怕烘焦。一般蛋餅需要焗製，若然家中沒有焗爐，大可以利用單柄煲幫手，而且過程十分簡單是個簡單的懶人食譜。

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蘑菇薯仔蛋餅食譜

蘑菇粟米湯

蘑菇粟米湯（李賢華攝）

大部分罐頭湯的鈉含量高（鹽分高），經常飲用易令身體水腫及增加患上高血壓等疾病的風險。經常喝罐頭湯非上策，自行採用新鮮食材烹調西餐湯更健康。用新鮮食材烹調的粟米蘑菇湯，比罐頭湯低脂及低鈉，放棄用高脂的忌廉改用豆奶，熱量更低，同時飽肚。

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蘑菇粟米湯食譜

黑椒蘑菇飯

黑椒蘑菇飯（李思敏攝）

快餐店的黑椒蘑菇飯，或者是大家想念的味道，不出門可動手自製。用香濃的蘑菇汁送飯，按喜好調配味道，無論是少鹽、少糖，還是多蒜、多黑椒，都可以隨心所欲，吃得更滿足。

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黑椒蘑菇飯食譜

蘑菇汁素肉丸米形意粉

蘑菇汁素肉丸米形意粉（詹郭敏攝）

米形意粉Orzo，又稱米形粉，外型酷似意大利飯，它屬於短意粉類，非常吸水，相比煮Risotto要快很多。Orzo吸收水分後會膨脹，並漸漸熟透，用細火燉煮的時間愈久，Orzo的質地愈軟，見Orzo吸飽水後，不妨打開鍋蓋，取些許Orzo試味及口感，達至意粉的最佳熟度al dente。Orzo配蒜香牛油蘑菇汁最受廚師喜愛，蒜香牛油蘑菇汁本身已是吸引力極高的醬汁，香濃細滑。

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蘑菇汁素肉丸米形意粉食譜

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