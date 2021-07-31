氣炸鹹酥菇｜菇類抗衰老增強人體活力　食材逢沾粉要等反潮或噴油

香菇富含生物鹼香菇嘌呤，具有降低血中膽固醇的作用，能有效地預防動脈血管硬化。 香菇含有「香菇素」，可使心臟、肝臟及甲狀腺、前列腺等腺體的功能增強，具有抗衰老、增強人體活力、使人精力充沛的保健功用。 香菇含有的多種維他命，可預防和治療因缺乏維他命而引起的各種疾病，如口腔潰瘍、腳氣病、角膜炎、皮膚病、貧血症、夜盲症等。



前陣子你有沒有被番薯球洗版？雖然我對油炸不是很擅長，試了一下，不難，療癒又好上手，全家人都很捧場，真的很感謝媽咪們的無私分享，這次換我來回饋大家。分享一道夜市必買的小吃——鹹酥菇。一樣很療癒，比番薯球還健康，主要是今早去補貨，剛好看到舞茸特價，舞茸造型像小靈芝挺可愛的，小孩還沒吃過，所以靈機一動採購了幾樣菇菇來做個復刻版夜市鹹酥菇，小孩一定會很喜歡，當主菜當零食都可以。

氣炸鹹酥菇食譜（點擊圖片看清！）

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食材：杏鮑菇、舞茸、金菇、雙色甜椒、蛋、番薯粉、脆漿粉

料理方式：

一般夜市的鹹酥菇都是油炸，我改用氣炸，健康又不會被熱油噴到。

1. 蛋一顆打成蛋液，番薯粉、脆漿粉1:1混合成一碗份炸粉。

2. 舞茸免水洗，直接用手分成小株 ; 金菇去底部後也適量分株 ; 杏鮑菇切片。

3. 所有菇都沾蛋液再滾炸粉，靜置10-15分鐘等待反潮（表面變濕）。

4. 反潮後噴少許油（這步很重要）。

5. 杏鮑菇體積大，180度氣炸8分鐘，再調整200度2分鐘。

6. 金菇、舞茸體積小，180度炸5分鐘即可。

7. 甜椒可生食，也可160度炸5分鐘。

8. 菇類擺盤，甜椒裝飾，灑點胡椒鹽、蔥花，完成！



氣炸小提醒

只要食材有沾粉，一定要反潮或是噴油，千萬千萬不要還有乾粉時，就丟到氣炸鍋裡炸，不然打開鍋子，你只會看到一片白茫茫的粉，清理會清到你懷疑人生

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