是復活兔的由來嗎？網民烚蛋時蛋殼裂開 意外煮出「兔子的蛋」
撰文：聯合新聞網
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兔子是哺乳類動物，和人類一樣，都是在母體內成長，接着誕生到這個世上，不會經過蛋或卵之類的過程。然而最近有日本網友，卻分享了一顆「兔子的蛋」的照片，引起許多討論。
根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「sato04011223」最近分享一張照片，畫面中有一顆蛋殼破了一點，漏出一點點固體蛋白的蛋。而這些蛋白的部分，造型剛好就像一隻小兔子，有如小白兔剛從蛋裡生出來一般。
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sato04011223表示，他煮蛋煮到一半時蛋殼破掉，所以蛋白才會流出來後，再因為加熱凝固成畫面中的形狀。煮完撈起來的瞬間，他心想「這不是兔子嗎」立刻決定拍照紀念。事後因為肚子餓，就加了點胡椒鹽調味，一邊心裡跟小白兔說對不起，一邊美味地享用掉了。
網友們也紛紛回應：
．「完全就是兔子耶」
．「好可愛喔」
．「竟然能夠變成這種形狀」
．「兔子居然是卵生的嗎」
．「大新聞！兔子其實是卵生動物！」
．「順利孵化真的是太好了」
．「莫非這就是復活節彩蛋的由來」
．「這我絕對不忍心吃下去」
．「世界上真的無奇不有」
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