「殺蚊專員」打死80隻蚊留屍　設靈位播佛經超渡　網民曬更狂戰績

夏天除了帶來陽光及汗水，更帶來令人抓狂的蚊子！台灣有網民分享相片，指公司有名同事是「殺蚊專員」，竟將在公司打死的蚊屍留起，貼在紙巾上自製「靈位」，順序標上號碼，以手機在旁播放佛經，笑言要讓蚊子們「一路好走」。超狂行徑引起熱烈討論，沒料帖文竟引來另一網民大曬更狂戰績，貼出以過往殺死的蚊子製成的蚊屍冊影片，引來大批留言「朝聖」。



台灣有網民分享相片，指同事竟將在公司打死的蚊隻留起，貼在紙巾上自製「靈位」，順序標上號碼，更以手機在旁播放佛經，超狂行徑引起熱烈討論。（fb「爆廢公社二館」圖片）

有台灣網民於facebook群組「爆廢公社二館」發文，指有同事成為公司的「殺蚊專員」，打死數十隻蚊子後，竟非常有心機地將蚊子屍體排於紙巾上，並以紅色筆標上號碼，為蚊子製作「靈位」，更在旁邊以手機播放佛經，「我的同事說：『打死了牠們，也希望牠們一路好走。』放佛經是哪招？」。

樓主的相片可見，同事將蚊屍分開放於3張紙巾，分別標示1至91隻蚊子，不過當中59號後疑似出現手民之誤，直接跳到70號，因此蚊子總數應為81隻。而後方的手機畫面則可見佛祖的畫面，正在播放佛經，似是要為蚊子「超渡」。

樓主的相片可見，同事將蚊屍分開放於3張紙巾，分別標示號碼。（fb「爆廢公社二館」圖片）

樓主同事的奇葩行徑引起網民熱烈討論，紛紛爆笑留言「放佛經哪招，等等會火化？」、「怎麼辦，我被治癒了，看了就好爽，我超討厭蚊子」、「可能還欠個禮儀師幫忙整理大體」、「我用電蚊拍電的通常都沒有全屍耶」。

不過一山還有一山高，樓主的帖文竟引出高手過招，有網民貼出影片，可見他竟將打死的蚊子屍體「集結成冊」，整齊貼在記事簿上，並記下日記收藏。影片引來網民「朝聖」，直呼畫面「極治癒」，「這本書太狂了」、「真的是狠人，抽屜竟放了一本靈骨塔」。

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