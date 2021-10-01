「巨蚊」原來唔殺得？滅絕恐釀生態災難　英學家揭曉牠的真實身份

在野外偶爾會看到一種腳細細長長的昆蟲，貌似蚊子、體型卻比一般蚊子大3倍以上。英國生態保育學家柯提斯（Karl Curtis）日前受訪時特別呼籲民眾：「別打死牠們！」



柯提斯解釋這種昆蟲叫「大蚊（Crane flies）」，雖然長相跟名稱讓人聯想到蚊子，但牠們不是蚊子，且完全無毒無害，更不會螫人。牠們大部分時間都待在地面下、水裡或土裡生活，待大蚊幼蟲長成成蟲後，就會開始交配、產卵，期間只有短暫的10到15天，完成任務後即死去。

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柯提斯補充，大蚊是鳥類及其他生物的食物來源，是自然界食物鏈重要的一環。人們若在室內看到牠們，「應該趕出窗外而不是殺死牠們。而像除蟲劑這類物品對環境和其他生物有害，也該避免使用。」

柯提斯提到雌大蚊腹部末端有個突出的點，是為了產卵，不是螫人的毒刺。至於大蚊出現在室內的原因一方面是為了取暖，其次就是被光線吸引，如果室內燈亮著，牠們就會進來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】