「最美性學博士」許藍方偷食名醫判賠償　露骨對話、關係始末曝光

台灣「最美性學博士」許藍方被爆出和已婚名醫發展不倫戀，被對方妻子控告侵害配偶權，台北地院月初已判她賠償原告50萬台幣（約13萬港元）。日前判決書曝光透露更多細節，包括兩人大學時間有曖昧關係，男方當兵時許一度前去求愛等，直至近年兩人因工作重遇，外遇1個半月，兩人對話訊息包含一些露骨內容，包括「進去你的身體裏面」、人夫稱許令他「無法太久」等，法官最終判定兩人有外遇。



許藍方是知識型網紅、常分享性知識，被稱為「最美性學博士」。（「許藍方博士 Dr. Gracie 」fb圖片）

許藍方是知識型網紅、常分享性知識在台灣有相當人氣，去年8月她被《鏡週刊》揭發和學長兼名醫康鈞尉2020年9月間外遇，更爆出一些私密對話訊息，許曾發聲明否認。康鈞尉當時承認外遇，其妻子皮膚科名醫劉友臻向許提告侵害配偶權，索償300萬台幣（約79萬港元），要求對方公開承認事件才和解。許一度自爆因打官司輸光積蓄，戶口只剩7000元台幣（約1800港元），請不起律師等。

案件於7月6日已在台北地院宣判，許藍方要賠50萬但准上訴。台媒報道案件判決書日前曝光，康男和妻子2012年結婚、育有3子，2020年11月妻子意外發現丈夫和許藍方傳曖昧訊息，康男承認在台灣醫學大學讀書時已認識許藍方，兩人未有交往，後來在醫院實習重遇曾關係曖昧，至他畢業當兵時，許突現身懇親會告白想交往，他沒答應，至此開始疏遠。

兩人近年因工作重新聯絡，去到2020年9月30日晚，許傳訊息約見面，康男便去接她一同和朋友聚會見面唱K，兩人事後到旅館性交，此後維持了1個半月不倫關係。

康妻提交丈夫和許藍方的聊天紀錄，提及「高潮」、「緊實」、「我們要安全的性和愛」等，2019年10月康曾發訊息稱「Feel warm and safe inside of your body」，其中丈夫曾向許藍方提及「昨天進去你的身體裡面，其實我是很用心，又是很不安」，許回覆問「怕懷孕？」，她還透露「想到那天在別的床上叫別人的老公老公」，是她做過最瘋狂的事。康男更在訊息提到許令他「無法太久」等，法官判斷兩人的確有性關係。

許曾辯稱訊息經變造，因為康妻交出的是文字檔而非Line原始檔，事實上她和康男無感情關係及肢體接觸，但她未能提交原始紀錄及說明如何變造，但康妻有交出從電腦翻拍的聊天紀錄原始檔。法官考慮到許提交的訊息紀錄，和她同期在fb動態、出沒位置相同，認為兩人確有來往，認定她有侵害配偶權，考慮她和康妻的職收入等因素，判許賠償50萬精神慰撫金。

（綜合）