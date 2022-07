「最美性學博士」許藍方偷食名醫判賠償　露骨對話、關係始末曝光

台灣「最美性學博士」許藍方被爆出和已婚名醫發展不倫戀,被對方妻子控告侵害配偶權,台北地院月初已判她賠償原告50萬台幣(約13萬港元)。日前判決書曝光透露更多細節,包括兩人大學時間有曖昧關係,男方當兵時許一度前去求愛等,直至近年兩人因工作重遇,外遇1個半月,兩人對話訊息包含一些露骨內容,包括「進去你的身體裏面」、人夫稱許令他「無法太久」等,法官最終判定兩人有外遇。



許藍方是知識型網紅、常分享性知識,被稱為「最美性學博士」。(「許藍方博士 Dr. Gracie 」fb圖片)

許藍方是知識型網紅、常分享性知識在台灣有相當人氣,去年8月她被《鏡週刊》揭發和學長兼名醫康鈞尉2020年9月間外遇,更爆出一些私密對話訊息,許曾發聲明否認。康鈞尉當時承認外遇,其妻子皮膚科名醫劉友臻向許提告侵害配偶權,索償300萬台幣(約79萬港元),要求對方公開承認事件才和解。許一度自爆因打官司輸光積蓄,戶口只剩7000元台幣(約1800港元),請不起律師等。

案件於7月6日已在台北地院宣判,許藍方要賠50萬但准上訴。台媒報道案件判決書日前曝光,康男和妻子2012年結婚、育有3子,2020年11月妻子意外發現丈夫和許藍方傳曖昧訊息,康男承認在台灣醫學大學讀書時已認識許藍方,兩人未有交往,後來在醫院實習重遇曾關係曖昧,至他畢業當兵時,許突現身懇親會告白想交往,他沒答應,至此開始疏遠。

兩人近年因工作重新聯絡,去到2020年9月30日晚,許傳訊息約見面,康男便去接她一同和朋友聚會見面唱K,兩人事後到旅館性交,此後維持了1個半月不倫關係。

康妻提交丈夫和許藍方的聊天紀錄,提及「高潮」、「緊實」、「我們要安全的性和愛」等,2019年10月康曾發訊息稱「Feel warm and safe inside of your body」,其中丈夫曾向許藍方提及「昨天進去你的身體裡面,其實我是很用心,又是很不安」,許回覆問「怕懷孕?」,她還透露「想到那天在別的床上叫別人的老公老公」,是她做過最瘋狂的事。康男更在訊息提到許令他「無法太久」等,法官判斷兩人的確有性關係。

許曾辯稱訊息經變造,因為康妻交出的是文字檔而非Line原始檔,事實上她和康男無感情關係及肢體接觸,但她未能提交原始紀錄及說明如何變造,但康妻有交出從電腦翻拍的聊天紀錄原始檔。法官考慮到許提交的訊息紀錄,和她同期在fb動態、出沒位置相同,認為兩人確有來往,認定她有侵害配偶權,考慮她和康妻的職收入等因素,判許賠償50萬精神慰撫金。

(綜合)