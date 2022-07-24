藏族網紅直播中被潑汽油點火　重度燒傷慘死　暴力前夫被判死刑

藏族網紅「黑姑娘」拉姆（本名阿木初）在2020年9月直播時，遭前夫唐路潑汽油導致全身重度燒傷，送醫急救撐了2週後仍不幸過世。唐路在當月就被警方逮捕，並以故意殺人罪起訴，去年10月14日一審被判死刑；當局表示，唐路在昨（23日）時已遭槍決伏法。



四川「阿壩州中級人民法院」23日在微信公眾號發布，23日時已將，經阿壩州中級人民法院遵照最高人民法院下達執行死刑命令，23日依法執行對故意殺人罪犯唐路死刑，依法派員全程監督，行刑前，法院已驗明唐路正身，並安排會見家屬。

直播中途遭前夫潑汽油點火，藏族網紅慘遭燒死。

+ 13

這起事件引發中國大陸網友高度關注，據了解，被害人是阿壩州藏族女子阿木初，她以黑姑娘拉姆為名，在2018年開始活躍於直播平台，時常分享自己上山採藥、放牧的影片，她的樂觀和笑容吸引許多粉絲，擁有超過25萬粉絲追蹤。

但拉姆長期遭青梅竹馬的前夫唐路家暴，兩人在2020年6月離婚，離婚後唐路多次找拉姆複合屢屢遭拒，因此心生怨恨，竟然在2020年9月14日晚間前往拉姆家中，對正在進行直播的拉姆潑灑汽油點火，導致拉姆全身重度燒傷，搶救2週後仍不幸在9月30日離世。

唐路在當月就被警方逮捕，去年10月14日，法院一審宣判唐路犯故意殺人罪，因犯罪手段殘忍、罪刑嚴重，剝奪其政治權利終身，並須賠償因犯罪行為給附帶民事訴訟原告人造成的物質損失。唐路在本月23日遭槍決伏法。

延伸閱讀：細思極恐｜礦難奪10命 死狀極嚇人 從此全村的狗突然都不再叫了▼▼▼

+ 29

延伸閱讀：

她遭「斧頭重劈」昏迷2年！甦醒後控：兇手是親哥 狠男被捕7天後離奇暴斃

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】