立夏4大禁忌你要知！天氣熱燥底易結怨　觸犯這1點前途盡毀行衰運

【立夏禁忌／24節氣】5月5號迎來24節氣中的立夏，意味著將告別春季，夏季即將開始與到來。



台灣民俗專家提醒立夏必須注意的習俗與4項禁忌，其中「不要在正門口穿鞋」等3項，頗容易觸犯到，需特別注意。（點圖放大看「立夏4大禁忌」👇👇👇）

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清水孟國際塔羅小孟老師日前在社交平台上發文提及5月5日立夏的習俗，其中一項就是要「吃立夏蛋」，小孟老師表示俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏」，指立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」，後經女媧娘娘指點百姓可吃煮熟的雞鴨鵝蛋解疰夏，因此後來的人才會在立夏吃蛋。

此外，小孟也提到立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間，蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可多喝綠豆湯，清草茶。水果則應吃一些涼性與溫性的水果為佳，如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。

至於立夏4項禁忌則要特別注意了，其一是「不可以坐門檻」，小孟老師表示民間相傳立夏是門神生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑；第二則是「不要在正門口穿鞋」，因為立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，建議在門口旁穿鞋避開門神較好。

第三則和習俗差不多「忌吃過補氣食材」，小孟老師提醒立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢、胸悶，氣血循環變差，而要多吃退火食材。最後則回歸到人的個性上，立夏「忌躁動與衝動」，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，不宜講話太直，也不可衝動投資以免投資失利。

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