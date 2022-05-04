私家車泊出界連霸2個位　「有心人」留紙條鬧爆　一句話獲激讚

一車一位，泊過界隨時為別人帶來麻煩。近日網上熱傳一組照片，顯示1部黑色私家車在停車場內泊過界，連霸2個車位，疑有其他車主看不過眼，寫字條留言鬧爆司機，一句「泊出界，你畀兩份錢？」令網民紛紛讚好，指他不但構圖花盡心思，而且用最溫和的方法表達憤怒，「好過俾人直接拉花寫喺車度」。



近日網上熱傳一組照片，顯示1部黑色私家車在停車場內泊過界，連霸2個車位，疑有其他車主看不過眼，寫字條留言鬧爆司機。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

從照片可見，1部持中港牌的黑色8人車在有蓋停車場內停泊，惟泊過界佔用了2個車位，連車位分隔線都完美遮蓋。有其他車主疑不齒司機的行為，在車頭水撥夾住1張A4大小的紙張，並在四角寫上「低能、無恥、弱智、自私」，中間寫道「泊出界，你畀兩份錢？」。上載照片者則笑言「又唔使咁激動寫紙仔嘅」。

帖文一出獲網民熱烈討論，不少人都大讚留紙條的人做得好，「泊到咁，俾人鬧都應該」、「做得好，謝謝有紙有筆還用心寫嘢嘅人出現」、「幾有心呀，寫呢張嘢都要啲時間」，又指他排版靚、用字精，「作者已經好有禮，連粗口都冇句，仁慈」、「已經好溫文爾雅」、「有晒排版設計，讀過下design（設計）」。

不過帖文還引出1名聲稱「泊開呢個車場」的司機幫黑色車車主澄清，指本來車左邊的鄰位地上有大堆油漬或污迹，車場因而長期擺放雪糕筒達1星期，認為如果本身車位不開放，這樣泊過界問題不大，「佢在之前拍嗰啲車都係咁泊，咁而家冇咗個雪糕筒又俾人影相」。惟網民並不接受，「雪糕筒放在P63，咁佢泊P64，關佢乜事？」、「泊好在原有車位係本分！」、「如果係咁，考車考泊位嚟做咩」。

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