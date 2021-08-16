避孕藥Q&A｜事前、事後丸誰有效？許藍方：食錯或搞出人命兼傷身

很多人對於避孕藥，都抱持許多迷思和擔心，也會害怕在服用避孕藥後，身體會不會出現什麼樣的副作用？前、後避孕藥差在哪？到底要怎麼吃，才會有效？關於這些「避孕藥的QA」，就讓兩性研究專家Dr.She許藍方博士為你解答吧！



以為服食避孕藥後就可以無後顧之憂？以下是避孕藥的正確使用方法和注意事項，想開始服用的姐妹們請先咨詢醫生意見。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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事前避孕藥&事後避孕藥差在哪？

許藍方博士解釋，事前避孕藥的荷爾蒙濃度很低，主要是調整體內的雌激素和黃體素，雌激素能使卵子不出門，精子就會進不了門，來避免精子、卵子相遇結合，對女生身體影響比較小；事後避孕藥的荷爾蒙濃度非常高，容易會影響我們女生的荷爾蒙，會擾亂月經週期，對女生身體的影響也會比較大，她也強調，事後避孕藥只是影響它們相遇、事前避孕藥，可以避免它們相遇，並建議，「如果要避孕的話，吃事前會比吃事後來好得多。」

事前避孕藥要怎麼吃？

許藍方博士提醒想要吃事前避孕藥的女生，它是必須要每一天都吃，而且是每天要固定同個時間吃，因為事前避孕藥是以28天為一個週期，市面上分別有3種不同的事前避孕藥，基本上，3者的避孕效果都是一樣的。

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第一種：21顆劑型避孕藥

在每天吃的前提下，21顆吃完之後會休息7天，那這7天就是你月經來的時候，所以記得，千萬不可以忘記！休息7天之後，第8天就要再吃下一盒的第1顆，記性比較不好的女生，那就不要用21顆的這一種劑型，可以吃總數是28顆的劑型避孕藥。

第二種：24+4(28顆)劑型避孕藥

第三種：21+7(28顆)劑型避孕藥

如果是吃24+4顆或者是21+7顆的，就不用去算休息期，「你每一天吃就對了」，至於上面會有顏色不一樣的藥，就等於是你身體的休息時間，這個時間也就是你生理期報到的時候，它只是一些安慰劑或是營養劑，它並沒有荷爾蒙也沒有避孕的效果。

吃避孕藥，一定要吃滿7天才會開始作用，如果你是第一次服用避孕藥的人，請你在月經的第1天開始吃，那如果之前有吃過避孕藥，但中間有停過一段時間沒吃，也是一樣是維持在月經來的第1天開始吃喔～

忘記吃避孕藥要怎麼辦？

忘記吃也是有補救機會的，許藍方博士將漏吃的狀況分成兩種，如果是在「12小時內」想起自己忘記吃，就是趕快補吃，明天要記得維持在平常的固定時間吃；若超過12小時沒吃，隔天補吃2顆即可。她提醒，一旦有忘記吃，接下來的7天，要進行性行為的時候就一定要記得戴保險套。（小編也是要提醒你們，平常就應該要戴啦。）

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吃避孕藥ok，但請先讓醫生評估

儘管事前避孕藥已經算是很安全藥品了，許藍方博士還是點名，像是高血壓、糖尿病等慢性病、心血管疾病，或是曾經有過肺栓塞、靜脈栓塞的女性，還有如果現在正在懷孕、正在哺乳的媽咪們，其實都不太建議吃避孕藥，站在她個人的立場，會建議大家，想要吃避孕藥的話，還是先去看婦產科醫師，經過醫生的專業評估再去吃，這樣會比較安全。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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