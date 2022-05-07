巨蚊宛如蜘蛛來襲引網友驚呼！內行人反勸：這種不吸血千萬別殺

喜愛吸人血的蚊子，是人類眼中公認的害蟲。不過實際上，並非所有蚊子都會吸人血，甚至有些是對人類有好處的「益蟲」。



近日台灣有一名男子捕獲巨型蚊子，將照片放上網後引起許多網友擔憂「被叮到肯定很痛」，但隨即就有內行人跳出來說明，指出這蚊子是對人類有益的好蟲，呼籲大家千萬不要殺。

按圖看清巨蚊模樣、一眾網友留言！

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「突然飛來一隻蚊子，體型嚇到我了」，近日台灣一名男子於Facebook社團「爆料公社」發文分享，他意外捕獲一隻巨型蚊子，體型巨大宛如蜘蛛。從外觀來看，這隻蚊子的背部具藍黑色的金屬光澤，腹部下緣有白色條紋，而在腹部的偽尾端則呈現金黃色。

該男子將蚊子照片上傳後，引來許多網友驚呼，「也…太大隻了」、「這絕對是蚊子精」、「是不是從侏羅紀跑出來的」、「被這麼大隻的吸到應該會貧血」、「被這叮到會像打針吧」、「你抓得到也嚇到我了！」。

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不過，這篇文章被轉發到「爆料公社一日小編」後，隨即有內行網友認出巨蚊的真實身份，並勸他千萬不要殺，「金腹巨蚊，世界上最大的蚊子，益蟲，孑孓時期，愛吃其他蚊蟲的孑孓，成體後以花蜜、樹汁為食」、「快放生，牠不吸血只吃蜂蜜，幼蟲時期吃埃及斑蚊跟白線斑蚊的幼蟲維生」、「這個的幼蟲會吃會叮人蚊子的幼蟲」、「哇！是金腹巨蚊！如其他人所說，牠是有益的蚊子」、「這金腹巨蚊很重要的，不要殺啊」。

經比對，該蚊子特徵確實與金腹巨蚊如出一徹。而金腹巨蚊是世界上已知種類中最大的蚊子之一，不但不吸人血，在幼蟲階段還會捕食其他蚊子維生，因此也有「蚊子捕食者」的稱號，甚至曾被培育用來防治登革熱，是對人類大有益處的蚊子。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】