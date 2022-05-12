風扇傳出「嗡嗡聲」恐釀致命危機！台電力公司教這樣預防家居意外
撰文：TVBS新聞網
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立夏過後正式進入夏季，天氣逐漸炎熱，許多民眾紛紛搬出家裡的電風扇。
不過許久沒使用，發現電風扇好像有點轉不動，或是「嗡嗡聲」變大，對此台灣電力公司（台電）解釋原因，並點出危險問題，否則「有可能起火釀災」。
【圖輯】電風扇為何突然傳出「嗡嗡聲」？台電力公司揭背後原因及如何預防👇👇👇
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台電在Facebook粉絲專頁「台電電力粉絲團」發文，最近氣候多變化，上週玉山才降下5月雪，這週又漸漸悶熱起來，民眾在家打開電風扇時，可能發現不會轉還有嗡嗡聲，用手幫忙推一下扇葉就轉了，其實這可能是「啟動電容器故障」，要記得送修更換，才能避免釀災。
台電再說，除了電容器故障，像是摩打軸承潤滑不足、電線的絕緣破損、窗簾衣物捲入阻礙運轉等，這些都可能會讓電風扇起火，所以平常吹電風扇時，必須留意風扇運轉情形，定期清潔扇葉、摩打積塵並潤滑軸承，檢查電源線是否有破損或被壓，長時間不吹記得關電源，才能省電又安全。
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