水逆｜12星座水星逆行催吉避凶12招　獅子座急須斷捨離小人自救

【水逆】5月10日19點48分，水星將在雙子座開啟逆行的旅程。每一次的水星逆行都像是一場突如其來的考驗，它會將我們不得不去面對的問題凸顯出來。雖然我們能夠明顯的感受到，水逆將整體的生活節奏打亂，讓人內心極度缺乏安全感，但如果能夠不斷回溯，就能找到解決問題的關鍵。



在2022年的一月份，我們迎來了第一次水逆，它將我們心中的夢想與現實不斷地衝擊著，在考驗著我們是否有毅力能夠堅持到底。而這次，我們將迎來今年的第二次水逆，將會無比直接的凸顯出我們身上的弱點和對未來規劃的局限性。

在占星學中，雙子座掌管著我們的交流表達以及思維邏輯，它就像一個靈感的發動機，讓我們看到無限的可能。而水星在雙子座逆行後，反而會讓我們不自覺地走入思維的誤區，心態也會處於比較崩潰的邊緣。那麼今天就帶大家深度分析，2022年第二次水逆來襲，12星座催吉避凶小貼士！快來看看你該如何應對水逆吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白羊座

白羊座需要調整自己的語言表達方式，不要太激進的去表達主觀態度。白羊座有著不服輸的精神，他們無論在任何環境下，都渴望能夠嶄露頭角，但這也很容易引來周圍人的不滿。所以白羊座需要更加低調，凡事都要三思而後行，儘量選擇迂回的方式來交流表達，這樣才能夠減少很多不必要的麻煩。

金牛座

金牛座需要認真的去打理自己的財物，不要再鋪張浪費。金牛座特別喜歡享受消費的過程，他們認為自己努力在外打拼，就是希望能夠擁有堅實的物質基礎，但這種大手大腳的消費方式很難守住錢財。所以金牛座要適當擺正自己的消費觀念，在購物前一定要貨比三家，養成記帳的好習慣，反而能夠鞏固自己的資產。

雙子座

雙子座需要腳踏實地的做出行動，不要總是太跳脫地沉浸在幻想裡。雙子座雖然有著天馬行空的夢，但也非常的脫離現實，他們總讓自己沉浸在夢的海洋裡，卻很難解決當下的困境。所以雙子座不要再沉迷於幻想中，要做出實際的行動，把握更加清晰的脈絡，才能一一擊破現實的阻礙。

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巨蟹座

巨蟹座要徹底與過去畫上一個句號，不要再執迷於過往。巨蟹座是非常念舊的類型，他們總是把曾經的回憶深深地印刻在心底，這也導致他們一直活在過去，無法開展新的生活。所以巨蟹座一定要放下那些執念，不要再對過去耿耿於懷，要重新打造一個更加全新的自己，這樣才能夠擁抱新生活。

獅子座

獅子座需要仔細審視當下的社交圈，不要隨便交朋友。獅子座非常的重感情，同時他們也喜歡群體的生活，每當跟朋友相處時，他們都會感到異常的快樂，孰不知很多小人就紮根在自己的朋友圈中。所以獅子座要學會清理自己的社交圈，對於不必要的關係，要儘量做好斷舍離的準備，這樣才能夠收穫到寶貴的友誼。

處女座

處女座需要鼓起更大的勇氣，不要總是猶豫不決。處女座很容易把一些事情想得過於複雜化，所以行動以前，他們會深深地陷入思考中，但這很容易讓他們錯過關鍵的時機。所以處女座要讓自己更加乾淨俐落地處理問題，不要總是太擔心風險，只有克服拖延症，才能夠在人生的道路上大獲全勝。

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天秤座

天秤座需要制定更加細緻的目標，不要一味幻想著成功。天秤座的樂觀雖然能夠感染很多人，但他們有的時候也會變得盲目自信，一心相信自己能夠收穫成功，但卻沒有詳細的規劃目標。所以天秤座要結合當下的實際，制定更加明確清晰的發展方向，這樣才能夠讓自己成功的道路變得更加寬廣。

天蠍座

天蠍座需要慢慢解決掉人際關係中的誤解，打造一個更加和諧的社交圈。愛記仇的天蠍座總是很難忘懷周圍人帶給自己的傷害，但很多情況下，這都是他們內心給自己設下的障礙。所以天蠍座要找到人際關係的突破口，不斷搭建一個更加和諧的橋樑，將誤解一一解決，才能夠感受到更快樂的氛圍。

人馬座

人馬座需要注意情感上的交流和維繫，不要太忽視另一半。人馬座很容易把感情放在次要的位置上，他們總是想要在外馳騁，卻無心經營自己溫馨的小家，這也會讓安定的家庭生活變得更加動盪。所以人馬座要儘量把時間和精力放在感情上，只有維繫住感情的天秤，才能夠讓未來的生活朝著幸福的方向前進。

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山羊座

山羊座需要學會分清主次，不要被客觀因素所干擾。山羊座很容易受到環境的影響，他們希望自己的所有決定都能夠得到外界的支援，一旦聽到反對的聲音，內心就會變得異常慌亂。所以山羊座需要做自己人生的主人，不要把外界看的太過重要，而忽視了自己內心的感受，只有堅定的做自己，才能夠更好地靠近成功。

水瓶座

水瓶座需要學會不斷分散注意力，不要讓自己變得太過緊繃。水瓶座很容易給自己施壓，他們對於那些衝突矛盾特別的敏感，一旦發現事情的走向或進展變得不順利時，就會非常的焦慮，但這很影響他們個人的發揮。所以水瓶座要慢慢調整自己的注意力，要學會不斷的放鬆並保持著平和的心態，才能夠輕鬆地應對挫折。

雙魚座

雙魚座需要慢慢的去敞開心扉，不要總是沉浸在內心的世界中。雙魚座在人群中總是非常的害羞，他們不知道該如何和外界交流，所以就會變得非常被動，這很難讓他們融入集體之中。所以雙魚座要學會展現自己，只有積極的向前邁步，不斷釋放自己的善意，才能夠收穫到溫暖的擁抱和鼓勵。

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