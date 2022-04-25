冥王星逆行12星座需小心說話 天秤、金牛遇貴人終守得雲開見月明
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報4/25-5/01】木星衝刺，重視自我的內心感受。冥王星逆行，放緩腳步，適應變化後的新開始。水星進雙子，能言善道者成為焦點，帶動學習、溝通的慾望，關注媒體各種現象，應更加謹言慎行。金木合相雙魚，天秤座及金牛座感到樂觀與幸運，有貴人出現。木冥60度，信念帶來奇蹟，保持善良將有好的影響。
重要星象：木星衝刺，冥王星逆行，水星進雙子，金木合相雙魚，木冥60度。
工作注意：巨蟹、處女、山羊、水瓶
巨蟹：與年輕人的合作中，多保持協調
處女：適合獨立作業，或與有默契的人共事
山羊：個人特色強烈，讓人慕名而來
水瓶：貴人來自長官或大人物
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桃花注意：金牛、獅子、天蠍、雙魚
金牛：有疑問就提出，避免內心小劇場
獅子：得到貼心與關懷，容易被感動
天蠍：光芒四射受關注，慎防爛桃花
雙魚：需謹慎評估，當心遇到爛桃花
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財運注意：白羊、天秤
白羊：做決定之前請多思考
天秤：有不錯的理財方案，可勇往直前
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健康注意：雙子、人馬
雙子：多注意腸胃消化道問題
人馬：小心運動帶來的傷害
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】