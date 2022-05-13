台網熱議麥當勞「最伏食物」神秘版本麥樂雞被網民一致狠批難食

麥當勞堪稱速食店霸主，產品可以說是相當多樣化，近年來更是涉及到咖啡甜點的領域，即使到麥當勞不管想吃主餐或點心都可以一次滿足。



不過先前有名台灣網友在PTT問卦版上以「麥當勞最噁爛的食物是哪個？」為題，引起討論。豈料，大批網友的反應竟一面倒。（點圖放大看網民留言👇👇👇）

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原PO指出，大家應該是從小吃麥當勞長大的吧？那各位的心中應該有最討厭、最反胃，甚至一輩子都不想點的食物，想問各位心中最討厭的食物是哪個啊？是不是鱈魚堡、蘋果派或薯條？

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看到原PO的疑問後，引起大批網友討論紛紛留言表示，「兒童麥麥雞」、「兒童餐的非油炸雞塊，忘了名字了神噁」、「軟掉的薯條」、「兒童麥麥雞，根本兒童都不吃啊」、「（兒童）麥麥雞真的好嚇人」、「兒童餐的麥樂雞無法接受」、「以前是奶昔，停賣後是兒童餐一口咬麥麥雞，不過前年也停賣了」。

然而，部分網友認為，除了兒童版的麥樂雞外，還有讓人無法接受的產品，像是「搖搖薯條的粉，實在不OK」、「蘋果批雖然外皮很酥，但真的太油膩了」、「韓式炸雞就是麥脆雞淋上醬汁，外皮變濕後超母湯（意即不行）」、「批類都不行，太油了」、「魚柳包的醬很臭，魚很不新鮮」等。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】