美國麥當勞前經理警告「千萬別點這飲料」！食譜內幕曝光嚇窒網民
撰文：聯合新聞網
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美國一間麥當勞前經理Nicole Weiser向英國《太陽報》（The Sun）當地分部爆料，她自己看了甜茶（Sweet Tea）的調配食譜後就再也不敢點這種飲料，也呼籲大家千萬別點！
【圖輯】美國麥當勞前員工爆料：「我感到作嘔」！甜茶食譜背後到底暗藏什麼危機?（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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Weiser表示因為甜茶含糖量非常高，內場調配一桶約15公升的甜茶，就加了約1.8公斤的糖，Weiser說：「我曾經擔任麥當勞的經理，在那任職三年。」
Weiser任職期間，內場擺放兩個容量約15公升的茶桶，紅色茶桶裝的是甜茶，而綠色茶桶裝的則是無糖茶。Weiser表示：「麥當勞每調配一桶甜茶，就要加入約1.8公斤的糖。我意識到這點就不敢再喝了。」
《太陽報》聯絡麥當勞，要求提供更多營養成分相關資訊。有一名麥當勞前員工表示：「我十幾歲時在麥當勞工作，當被教導如何調製甜茶時，我感到作嘔。」
其他留言意見不一，有人表示為了健康堅持喝水，但也有人說自己就是喜歡這個口味。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】