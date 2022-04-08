上海封城居民缺糧笑稱「吃七樓黑人」　本尊親回應：Don’t eat me

上海新冠疫情持續嚴峻，當局上月28日起展開兩階段封城，多個小區進行封閉管理，居民物資出現短缺情況。網絡上瘋傳1段微信截圖對話，有小區街坊群組討論儲糧不足的問題，當中有人說笑提出「吃7樓那個黑人？」，沒料那位黑人鄰居原來都在群組內，更以英文回覆稱「唔好食我！」。對話一出引來網民直指是「撞車式玩笑」，雖然鄰居事後已聯繫該名黑人鄰居解釋只是開玩笑，但不少人都批評他們有歧視之嫌，而該黑人則在個人社交平台以中文發言，自嘲「我是好黑人，請不要吃我」，帖文更在Twitter瘋傳。



Jacobie Kinsey事後在Twitter發文回應事件，笑言「我是一個好黑人，請不要吃我，上海」。（Twitter「Jacobie Kinsey」圖片）

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中外網絡近日都流傳1張微信截圖，顯示上海小區1個大廈居民群組，正討論如何解決家中食物短缺問題，有人提出「吃七樓那個黑人，這貨夠吃好幾天的呢」。怎料7樓的黑人住客都是群組作員，他立即回覆「Don’t eat me（唔好食我）」，令居民吃驚「你懂得中文嗎？」，黑人其後再反問「Why do you want to eat me（做咩想食我？）」。

對話截圖引來網上熱議，有網民稱該名黑人似乎看得懂中文，又或是可以利用即時翻譯功能理解到居民群組的對話內容，相信當時必定嚇壞，「求這哥心理陰影面積」、「想像唔到佢個反應會係點」。有人指雖然知道鄰居們只是開玩笑，但仍有歧視之嫌，認為不應拿種族來說笑。

事件中的黑人真有其人，他名叫Jacobie Kinsey，來自美國芝加哥，現於上海1間國際學校擔任教師。（.linkedin截圖）

截圖瘋傳後有網民質疑是惡搞圖，惟其後證實事件中的黑人真有其人，他名叫Jacobie Kinsey，來自美國芝加哥，現於上海1間國際學校擔任教師。他事後在Twitter發文回應事件，笑言「我是一個好黑人，請不要吃我，上海」。其後亦有更多對話流出，指提出「吃黑人」的鄰居已私訊聯繫Jacobie Kinsey，2人亦說笑稱「所有上海人都認識我們了」，顯示他們的關係仍然良好。

不過，有網民指事件性質嚴重，因對話內容的確涉及種族歧視，拿吃黑人來開玩笑絕不應該，就算事件主角不再追究，大家亦應引以為鑑，不應再發表歧視言論，要與不同種族人士和平共處。