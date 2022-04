上海封城居民缺糧笑稱「吃七樓黑人」　本尊親回應：Don’t eat me

上海新冠疫情持續嚴峻,當局上月28日起展開兩階段封城,多個小區進行封閉管理,居民物資出現短缺情況。網絡上瘋傳1段微信截圖對話,有小區街坊群組討論儲糧不足的問題,當中有人說笑提出「吃7樓那個黑人?」,沒料那位黑人鄰居原來都在群組內,更以英文回覆稱「唔好食我!」。對話一出引來網民直指是「撞車式玩笑」,雖然鄰居事後已聯繫該名黑人鄰居解釋只是開玩笑,但不少人都批評他們有歧視之嫌,而該黑人則在個人社交平台以中文發言,自嘲「我是好黑人,請不要吃我」,帖文更在Twitter瘋傳。



Jacobie Kinsey事後在Twitter發文回應事件,笑言「我是一個好黑人,請不要吃我,上海」。(Twitter「Jacobie Kinsey」圖片)

中外網絡近日都流傳1張微信截圖,顯示上海小區1個大廈居民群組,正討論如何解決家中食物短缺問題,有人提出「吃七樓那個黑人,這貨夠吃好幾天的呢」。怎料7樓的黑人住客都是群組作員,他立即回覆「Don’t eat me(唔好食我)」,令居民吃驚「你懂得中文嗎?」,黑人其後再反問「Why do you want to eat me(做咩想食我?)」。

對話截圖引來網上熱議,有網民稱該名黑人似乎看得懂中文,又或是可以利用即時翻譯功能理解到居民群組的對話內容,相信當時必定嚇壞,「求這哥心理陰影面積」、「想像唔到佢個反應會係點」。有人指雖然知道鄰居們只是開玩笑,但仍有歧視之嫌,認為不應拿種族來說笑。

事件中的黑人真有其人,他名叫Jacobie Kinsey,來自美國芝加哥,現於上海1間國際學校擔任教師。(.linkedin截圖)

截圖瘋傳後有網民質疑是惡搞圖,惟其後證實事件中的黑人真有其人,他名叫Jacobie Kinsey,來自美國芝加哥,現於上海1間國際學校擔任教師。他事後在Twitter發文回應事件,笑言「我是一個好黑人,請不要吃我,上海」。其後亦有更多對話流出,指提出「吃黑人」的鄰居已私訊聯繫Jacobie Kinsey,2人亦說笑稱「所有上海人都認識我們了」,顯示他們的關係仍然良好。

不過,有網民指事件性質嚴重,因對話內容的確涉及種族歧視,拿吃黑人來開玩笑絕不應該,就算事件主角不再追究,大家亦應引以為鑑,不應再發表歧視言論,要與不同種族人士和平共處。