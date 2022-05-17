減肥｜台美女戒手搖飲12年「身體驚現4變化」勁減體脂惹網民羨慕

【減肥／手搖飲／珍珠奶茶】42歲台灣女藝人吳怡霈年輕時從記者出身，之後轉戰演藝圈，近年在主持、戲劇領域都表現得十分出色，近日她在IG限時動態與粉絲互動，當中有人問到她是否會喝手搖飲？對此，她透露自己已經戒了手搖飲12年，原本是一名泡芙女孩的她，在戒掉飲料後也化身成超辣女模，同時她也分享自己戒掉飲料後身體的四大變化。



吳怡霈在IG限時動態透露，其實自己20幾歲時，幾乎天天一杯手搖飲，雖然體重感覺好像沒什麼變化，但體脂肪過高，也就是大家常說的「泡芙女孩」，而到了30歲時，她才決心戒掉手搖飲，她認為最大的改變在於，不會嗜睡、身體不會重重的、新陳代謝變好、體脂肪也下降得非常多。

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吳怡霈也分享，其實自己平時不太喝冰的，但是她現在唯一在克服的是，很喜歡打開製冰盒咬冰塊這件事，她強調自己不是喜歡喝飲料時去咬冰塊，而是單純喜歡咬，之後給醫生看診，醫生表示這是「缺鐵性貧血而會有的行為」。

最後吳怡霈也聊到現在的飲食習慣，那就是每天早上都會喝一杯溫熱水，慢慢喚醒身體，新陳代謝也會變好，她也特別呼籲女性，不要一大早起床就喝冰水，她說：「你想想身體在休息了一整個晚上溫溫熱熱的，你一開機就去沖冷水，你不壞掉誰壞掉？」即便真的想喝冰的，但也要讓身體暖機後再去喝，她認為，這應該也是常保年輕不老的秘訣，並說：「你怎麼對待身體，他就怎麼回饋你，姐姐的話要聽。」

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