日飲3杯手搖飲「下體狂出血」28歲女患致命婦科病　隨時要一刀切

子宮內膜癌是女性生殖道常見三大惡性腫瘤之一，好發於40到60歲，停經前或停經後的女性，根據台灣健康署資料顯示，近年子宮內膜癌的發生率超過子宮頸癌，而且有年輕化的趨勢。



台灣一名28歲、體重125公斤的女子，由於下體不正常出血就醫，確診為子宮內膜癌，細問之下才知道，從小就很愛喝碳酸飲料、手搖飲，把甜食當正餐吃。當地醫生聽了頻頻搖頭，指出肥胖本身即是內膜癌的高危險因子，甜食也會危害到子宮殺手、卵巢、乳房跟陰道健康。

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台灣婦產科醫生鄭丞傑在節目《醫師好辣》中，提出瑞典所做的研究，每天吃2到3次的甜食，子宮內膜癌的機率提升33%，每週吃4次以上會提升至42%。他接著分享實際案例，這名28歲、體重125公斤的病患未婚，正常身體質量指數是18.5到24，該患者則高達50，因為下體異常出血，在媽媽的陪同下到醫院檢查，刮下子宮內膜後，確定是子宮內膜癌。

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媽媽擔心地詢問，是否跟愛吃甜食有關？透露女兒從中學就逐漸發胖，當時被診斷出患有多囊性卵巢，不過覺得身體無異樣就沒有多加理會，幼稚園開始喝碳酸飲料，上了小學一天要喝3杯手搖飲，點心當作正餐，毫無節制的一直吃高糖分、高熱量的食物。

鄭丞傑進一步說明，這些東西都會造成肥胖，而肥胖本身就是內膜癌的高危險因子，所幸病理報告出來，發現是細胞分化良好的第一期A內膜癌，也就是可以保住子宮，不用開刀，雖然透過黃體素治療逆轉回來，但仍有機率復發，於是病患下定決心減重，「還好不錯，過了3年能夠看到她降到85公斤，我已經覺得滿高興的。」

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