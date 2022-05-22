食完嘢一個舉動竟被男友嫌「窮酸」　連床事都拒絕　網民突破盲腸

在吃餅乾或炸物時，如果是直接用手拿來吃而沾上調味粉，你會直接洗手還是舔自己手指？如果你身邊的人是屬於後者，會覺得這種舉動很髒很噁嗎？



一名女網友便分享了一次約會經驗，她表示跟已在一起一年多的男友叫了Pizza吃，並在吃完後習慣性地舔了舔手指，誰知男友竟直斥她「窮酸」，還因而取消了原本去看電影的行程。

網民一面倒話男友太奄尖 有人突破盲腸指出真正原因（點圖放大看原文及網民留言）▼▼▼

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「今天下班後跟男友叫了必勝客PIZZA，我吃完炸物後習慣舔手指，男友今天第一次看到，就很驚訝的說：『有必要這麼窮酸嗎？想吃我再買就好了。』接下來我們就吵架，原本要去電影院看電影，跟我期待很久的『親密行為』都取消了，他剛才回我要先睡覺了。我好難過，應該很多人也是吃完東西會舔手指吧？吃完東西舔手指會很窮酸嗎？我們遠距離在一起一年半了。」

網民突破盲腸：本來就想跟你分手

「怎麼不回他吃薄餅已經夠窮酸了？」「抱歉，你男友一定是羨慕你的手指頭。」「當他愛你的時候，任何事情都很美好，反之則是……」「講話這麼刻薄，直接不聯絡了。」「認真跟你講，他本來就想跟你分手，只是不能隨便切割乾淨。」「舔手指跟窮有什麼關係？」「奇怪，舔手指又怎了？這也要拿來說，沒事找架吵嗎？」「吃炸雞就是要把手指舔爆，尤其月底的時候。」「我是不會覺得舔乾淨是窮酸，但是不會這樣舔。」

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