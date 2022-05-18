男網友自揭被老婆提離婚真正原因：如果再來一次，我絕不會進去！

太太進產房生產，先生到底該不該進去陪伴？有網友就在爆廢公社發文，表示自己因為陪太太進產房，觀看了生產過程，卻也導致最後離婚了！



網友武㼿䮯在爆廢公社發文：「我要來說說為什麼和老婆離婚的廢話，就當作我獨自發勞騷吧！反正我也沒偷吃沒找小三什麼的。」

「前幾年不是很流行進產房陪老婆陪產？網路上都說陪產的男人最帥最體貼……算了吧！一直以來也沒什麼人會關心男人真正的想法！」

「回到我前妻陣痛開始的時間，也就是我噩夢的開始……」

噩夢從老婆痛到爆粗開始 最終竟導致女方提出離婚 點圖放大看看男網友分享原文▼▼▼

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「那天前妻陣痛被推進產房，前妻被推進去的時候，在走廊整路的罵Ｘ你ＸＸ，我都不知道她怎麼會這麼多的髒話？哪裡學的？我想，應該是很痛吧，所以才會這樣！反正你們一定會說男人是無法體會的啦。前妻進到手術檯，護士叫我的名字：『ＸＸＸ你還不進來哦？你老婆要生了，你不想陪她嗎？你到底是不是她老公啊？』我當下非常猶豫，因為我對血這種東西非常感冒，看到血肉模糊的畫面我覺得非常受不了。護士面露兇光：『你還不進來哦？你當什麼爸爸啊！』終於我換上乾淨的醫院袍，不甘不願的進去。進去後，看到的就是前妻躺在病床上喊爸喊媽，護士叫我站在醫生後面。Ｘ！這是什麼絕佳的位置嗎？沒錯！護士就是叫我站醫生正後方，不要懷疑。」

「護士大喊：『開四指了！大家準備！』然後就看到一堆人手忙腳亂。護士站在前妻的左手邊，由上往下吃盡全力推胎兒的腳，然後一邊叫前妻：『用力的擠出來！千萬不可以睡著！用力！用力！不可以停下來！』我的天啊！我看到都覺得痛！我站在後面都忘記手機開著，忘記錄影了，網路上那些溫馨的陪產畫面是什麼鬼？到底有什麼勇氣拍全程？現場看根本不一樣啊！這些畫面心理素質要很強的男人才能接受吧？終於小孩的頭擠出來了，可是肩膀有點卡到，看到醫生抓住小孩的頭非常緩慢地旋轉，護士也不斷的推前妻的肋骨下方，然後醫生用剪刀剪開陰部，血肉模糊，我真的差點暈倒了！小孩身體出來之後就非常快速了，很快的就被拉出來，看到紫色的一團東西也掉出來，ＸＸ，那是什麼啊？護士：『臍帶給你剪哦！』然後遞剪刀給我。我拿著剪刀，手一直氈抖，我根本不知道要剪哪裡啊？護士就指著中間那截不悅大吼：『剪這裡啦！連這也不會哦？』然後小孩就被倒吊抓著拍背，我第一次聽到他的哭聲，全身紅紅的，沾滿鮮血、黏液， 然後護士拿到旁邊處理乾淨。」

「之後回家，反正那些畫面我這輩子都忘不掉，我對老婆不知道為何就是不想碰她，也完全沒興趣，一看到她脫衣服，就會想起那天醫院的畫面，我也完全對她沒興趣，我也不知道為什麼。應該這麼說，愛老婆的心從來沒有改變，但是就是完全不想跟她發生性關係了。就這樣過了6年的無性生活，中間可能還有1-2次性生活吧，不記得了，後來感情就愈來愈淡，老婆跟我提離婚，我們最後還是離婚了。老實說，真的不是所有的男人都可以接受進去產房陪產！不懂護士為何要叫我進去？如果今天護士沒逼我進去產房，也或許不會有今天離婚的結果！如果再一次選擇，我ＸＸ是絕對不會進去陪產！到現在10年了，我他媽還是忘不掉那天醫院陪產的畫面！不要以為每個男人都是婦產科醫生好嗎？婦產科醫生真偉大，每天都在看這種血肉模糊畫面。沒有婦產科醫生，大概全人類就滅亡了！」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】