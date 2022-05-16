男網友公審女友地獄系影相技術　貼多張二人揸機對比圖笑爆網民

你是否常常看到有女生抱怨自己另一半拍照技術很差，嚴禁另一半掌鏡？



爆怨公社一名網友許藝發文抱怨，帶酒醉女友至新北約會時，在酒醉情況下拍出的爆笑照片。

「跟女友去約會，當然不免的要拍個情侶約會的美美出遊照，哪知道帶個豬隊友出門！把我170的身高拍得像160！而且這是在拍人還是拍背景啊？讓我明白女友雖然會拍片剪片，並不代表很會拍照片。結果豬隊友說『那麼厲害你來啊』，客倌啊！你們看看這拍起來是否落差很大？」

點圖看看原PO與女友分別拍的照片的爆笑對比▼▼▼

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「誰說女生很會拍照？性別對調了吧！外套暖了我的身，卻暖不了我的心。分明就是想要自己拍水噹噹的照片，對於我的要求根本都在敷衍，真的不知道該哭還是該笑。」

文章一PO也釣出女友留言回應：「昨天我就說我醉了不想出門，硬要！喝醉的人手抖拍不好照，硬要！」由於照片太過經典，諸多網友也紛紛留言，「ONEBOY應該要找你們代言」、「其實你穿這件迷彩外套蠻好看，笨中帶帥」、「滿分一百的話，外套99分，背景1分（不含人物男）」、「形容的太好笑了，還好在屋內看到，如果在路邊搞不好會被認為智障」、「手機的問題啦，快點買一支手機送她啊！」、「笑死我！她技術很差啊，話說我喜歡身上穿的迷彩，讓她變超白！」、「鮮花旁邊總是要有痴漢才能襯托她的美～」、「每個對比照片的敘述都戳中我的笑點」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】