租屋合約一簽3年全層得自己住　以為執到寶　直到夜半「佢」出現

在租屋處，時不時會看到陌生男子的身影，一連串不尋常……在某次無意間發現凶宅網的地址標示後，詢問了管理員，真相都明朗了。



陳姓網友發表於靈異公社：「這是發生在南部某大樓『凶宅』事件，因為租屋期到，又迫不得已還要再找房子搬家，於是找到了一間9樓大樓……」

窗外「有個男人一直企喺度」 連家姐來訪都話見到 先知唔係眼花（點圖放大看原文全文）▼▼▼

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「我租的單位在2樓，2樓只有我一戶，覺得很ok。合約一次簽就是三年，對於我來說不喜歡搬來搬去，我就簽了。剛搬進去時候覺得很自在，也很正常，大樓的人都好安靜也很規律，早睡早起。住了一段時間後的某一天晚上，半睡半醒之間，怎麼窗戶外面有一個男生一直站著看我？看清楚一點，又看他像在講電話。哎呀不管了，繼續睡我的。隔幾天要出門搭電梯的時候，看到電梯旁的樓梯有個影子，咻一下上去，又咻的下來。那時候疑惑著，我眼花嗎？我又不理會的，電梯到了就搭了。不過這個情況沒多久又發生，想想我是不是該看眼科了？後來我真的跑去看眼科！嗯，檢查出來也沒問題。幾個月後的某一天，阿姊來家裡住個幾天。某天晚上，她在客廳看電視時候，門口站著一個男人東望西望的在探頭看著她，那時候她以為是小賊，就拿著『武器』要會會他。當她走向門口，男人又不見了，也沒聽到腳步聲，電梯也沒走動，難道是看錯？」

「隔月的某一日，我又在睡覺時候，也是半睡半醒之間，窗戶外我看到一個男的吊在半空中……啊！我馬上整個全驚醒。我的天！他穿著西裝褲，當我正要再抬頭往上看時候，整個透明化消失了……接下來的日子，每當凌晨一到，樓上都會傳出有東西在敲，還有拖椅子還是拖桌子聲音，吵的我睡不好。實在是生氣，反正也睡不著了，我就拿起手機滑，滑著滑著，看到一篇文寫著法拍凶宅，我好奇點了進去看，內文『ＸＸ大樓310號3樓凶宅』。我看到了ＸＸ大樓，這不是我這大樓的名字嗎？我就更好奇了。310號是哪一間哪一棟的啊？我想著想著，嗯，決定去我樓上看看，我這棟的3樓是幾號（因為我2樓是80號，想著310號跟我這邊門號也差距太大，會是哪一棟的？）邊想我邊輕輕的腳步往着樓梯移動上去，看看3樓門牌號是幾號，眼前一看，310號。下？310號310號310號！沒錯！原來樓上3樓就是310號！我的媽，我差點尿了出來，馬上衝回家，心裏當下怕死了怕死了，我樓上怎會是凶宅！」

「我冷靜一下後，決定馬上去問管理員問清楚。我問了管理員之後，才知道我樓上一直沒住人，因為在幾年前有個男生在房間裡自殺。原本他要自殺的地點是要選在我2樓跟3樓的樓梯間，不知道何原因，又回到他3樓房間，用釘子加固繩子，又拖了椅子，成功的盪鞦韆回天乏術了。聽了之後，我整個無法安穩，先前遇到的疑惑一直像跑馬燈在腦海裡一一播放……」（全文完）

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