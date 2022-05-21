女生早餐吃這麼少真的沒問題？　網曝關鍵：不會胖我也可以吃很多

俗話說「一日之計在於晨」，早餐吃飽吃好，一整天下來才能活力滿滿。日前一名網友表示，曾經看到早餐只吃茶葉蛋，或者只喝飲料的女生，除了佩服還是佩服，因此好奇詢問女生的早餐都吃多少份量？



一名女網友近日在Dcard以「女生的早餐都吃多少份量？」為題發文。原PO透露自己國高中的時候，要從早八一路撐到中午，若沒吃個兩三份早餐，通常11點肚子就叫到不行。另外原PO也提到，曾經看到一些早餐只吃一顆茶葉蛋，或者只喝飲料的女生，除了佩服還是佩服，因為一份蛋餅+吐司+炸物+大冰奶是常態，還有一早吃鍋燒意麵香死全班的經驗。

女生早餐都吃多少份量？網民爆出受這關鍵原因影響。

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原PO接著表示，每次詢問同學是否會餓，同學們都回答「仙女是不用吃飯的」，令原PO相當驚訝。貼文最後原PO好奇詢問，究竟大家的食量是多少，話說早餐好不好吃真的會決定一整天的心情。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「不吃早餐才是王道」、「我同學也是，她們都吃很少」、「我每次跟朋友吃早餐，真的他們食量好小」、「不看身材的話我也可以這樣吃，能吃這樣還不胖的才是真仙女」、「如果不會胖我也可以吃很多」、「我沒睡飽整個吃不太下東西」、「早上起床沒胃口，吃了還有可能會吐」。

另外也有網友表示，「我超愛在早餐吃大腸麵線」、「我也會想吃到兩份主食的那種」、「我也都吃兩三份早餐，但因為這樣身材都一直維持在肉肉，很想當仙女，但早餐真的太好吃」、「以前高中超常吃鐵板麵、乾麵這種」、「我早餐一律吃爆，鐵板麵兩盤、一個蛋餅、一杯飲料是基本」、「看到大家食量大我就放心了，我不是異類」。

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