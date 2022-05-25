日本驚現激罕「純白色神獸」似《幽靈公主》白狼神　真身原來係…

絕美空靈生物現蹤！最近在社群網站上瘋傳一張照片，一隻相當夢幻的純白生物出現在高爾夫球場附近，由於相當罕見，不少球友目睹夢幻生物出現在眼前連忙拿起相機拍照，上傳到網路上後掀起熱議，網友們直呼根本神獸降臨。



綜合日媒報導，日本長野縣高爾夫球俱樂部「塩嶺カントリークラブ」的球場附近日前出現一隻極為稀有的「純白羚羊」，由於當地的羚羊本來就不常見，就算是遇到了大多也都是棕色毛皮，完全純白的羚羊可說是相當夢幻的物種。

【圖輯】日本驚現「激罕神獸」！點圖放大看日本網友攝下的白色羚羊影片👇👇👇

+ 6

高爾夫球俱樂部會長山田幸男接受採訪時表示，其實這隻白色羚羊在牠還小的時候就曾經被發現過，但因為很少出現所以被認為是帶來幸運的象徵，只要見到牠的身影就代表會有好運發生，如此絕美的白羚羊要遇到牠的機率很低，所以球友們只要在打球時看到牠就會特別開心。

山田幸男指出，之前他也曾經拍到純白羚羊跟其他棕色羚羊遊玩的畫面，還有白羚羊奔馳的影片，對他來說這些都是相當珍貴且難以捕捉的畫面。純白羚羊的照片在推特貼出後至今已吸引超過20萬名網友按讚，不少日媒也爭相轉載這張照片，網友留言表示「神獸降臨」、「白羚羊美得好有仙氣」、「幸運物的概念」、「根本就是宮崎駿動畫《幽靈公主》」的白狼神」。

【同場加映】英國飛行員通報「我要避開獨角獸」同事以為開玩笑看到照片驚呆了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

寶寶被欺負母貓「爆氣狠揍」大狗 3秒後發現誤會人家了飛奔去道歉

房間裡面有幾隻貓咪？ 貓奴揭曉正確答案網直呼傻眼：只看到三隻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】