美國婦人辭職「執垃圾」月入數萬　專去這些地點尋寶生財方法曝光

撿垃圾致富？美國德州一名媽媽偶然接觸到「垃圾搜尋」（dumpster diving）活動，經二手轉賣後每週還能進帳1000元美金（約7800港元），讓她直接辭去工作全職投入，連丈夫及孩子也一同尋寶，不過這樣的舉動卻掀起正反討論。



據《MEAWW》報道，蒂芬妮（Tiffany Sheree）2017年首次嘗試「垃圾搜尋」，當時帶回價值高達1200元美金（約9300港元）保養品及彩妝品，發現這樣不僅能養家餬口，透過轉賣還能帶來相當可觀收入的她，決定辭去餐廳服務生的工作全心投入。

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蒂芬妮目標大多鎖定知名品牌及精品店外的垃圾桶，物品從電視、廚具、家具、美容到科技產品都有，其中包含外包裝輕微損壞及被報廢的商品，日前她更拿到一台750元美金（約3800港元）的全新咖啡機及未拆封的彩妝品，「我們家至少75％家具都是在垃圾桶裏發現的，從沙發到桌椅和裝飾品都有」。

「垃圾搜尋」行動一直以來備受討論，有人認為這樣有助減少垃圾，對地球和環境更有正面效益，不過反對者則批評這樣是偷竊行為，對此，蒂芬妮直言如果沒有她出手拯救，這些東西最後都會被送進垃圾堆填區，強調自己沒有做錯任何事，也不該被貼上骯髒、下流等標籤。

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