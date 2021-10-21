哥哥房如恐怖垃圾山　台女崩潰狂清6小時　前後對比照震驚網民

「你們也有這種家人嗎？」一名女子在臉書社團PO照抱怨自己的哥哥衛生習慣超差，飲料罐喝完、便當吃完就往地上扔，導致房間堆積了大量垃圾，相當恐怖，最後看不下去的她只好找來清潔公司及親友幫忙，眾人合力花了6小時才把垃圾山清除。驚人的前後對比照曝光後，引起網友們驚呼。



該名女子在臉書社團「爆廢公社」曬出照片，只見哥哥房間堆積了一袋一袋的黑色塑膠袋，裏頭全部裝着滿滿垃圾，除此之外，房間內到處都是吃完、喝完的便當盒及飲料空罐，幾乎快看不到地板，但哥哥似乎一點也不在意，依舊悠悠哉哉地躺在床上休息，讓女子看傻眼。

女子最後看不下去，直接找來清潔公司及親友幫忙，眾人花了6個多小時才把房間這座垃圾山清乾淨。

前後對比照震驚網民 點擊放大瀏覽▼▼▼

女子無奈透露，她的哥哥今年快30歲，平時出門時都看起來乾乾淨淨的，就連衣服和衣櫃也有清香味，「他只是懶而已」，透露類似事件已經不只發生1次了，「已經花錢、也親自幫他清理過好幾次了，過沒多久又變回來，真的不知道拿我哥怎麼辦」。

打掃前後的對比照曝光後，網友們紛紛驚呼「能住人嗎，這是房間還是垃圾掩埋場」、「垃圾可以累積成這樣應該也不是2、3個月了」、「感覺家裏晚上應該常常有蟑螂在開派對」、「這會長蛆耶」、「隔着螢幕似乎都聞到某種可怕的味道」、「我的老天鵝啊，我以為我弟已沒救了，想不到還有這等極品」、「家家有本難唸的經啊」、「看了就覺得痛苦啊」。

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