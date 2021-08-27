日本「垃圾屋剩女」花3個月斷捨離　丟掉兩噸雜物　成功改寫人生

你的家中或辦公室裡，是否也常有著堆積如山的物品？這是因為我們總是覺得捨不得、好可惜、太浪費，於是以「還能不能用」而不是「我需不需要」來取捨，最後才會陷入「沒辦法丟東西」的煩惱。



山下英子老師融會《斷捨離》、《俯瞰力》、《自在力》三大代表作的精華，推出《新斷捨離(10週年全新增訂版)》，教你如何按部就班地實踐「斷捨離」，堪稱「斷捨離」系列的集大成之作！書中並提供了五個物品取捨步驟和五大日常收納法則，幫助你能夠更快上手。當你持續生活的正向循環，你就會感到心靈變得越來越輕盈，而你的人生也將產生巨大的改變。今天開始，就一起來感受「斷捨離」的神奇力量吧！

「斷捨離」就是生活的「新陳代謝」，透過思考「你想要過什麼樣的生活？」，看清「自己真正需要」、「讓自己感到舒服」以及「最適合自己」的東西，自然而然就能擺脫對物品的執著。而會讓你感到苦惱的不只是物品，還有金錢、健康、時間、家事、夫妻關係和親子關係。從整理物品開始，不斷練習「斷捨離」，將「不需要、不舒服、不合適」的情緒以及親人強加在你身上的價值觀統統清除掉，才能迎接對你而言真正重要的人事物。

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經驗談：擺脫髒亂住處後，邂逅了真命天子

三十多歲的洋子小姐（假名），表面上給人的印象是明朗快活、在職場上活躍的職業女性。然而她的住家卻髒亂不堪，令人不忍卒睹。房間裡堆滿了工作使用的大量資料，搬進來以後，紙箱完全沒拆，堆在一旁，床邊則是放滿了她私底下沉迷的占卜和心靈學書籍。

她交往的對象，都是比她年長、社經地位不凡的男性，不過全是已婚男子。她的住家和戀愛，共通點就是「見不得人」。她一直心想「總有一天要大掃除一番」，然而每次回到家，就彷彿被沉重的磁場拉扯住，動彈不得，只能懶散地喝酒、抽菸，把窗戶緊閉的房間搞得烏煙瘴氣……洋子小姐說：「如今回想，簡直就像住在鴉片窟裡。」

然而有一天，她得到了一個機緣。洋子小姐在朋友邀約下參加講座，認識了斷捨離的概念，立刻理解到「丟棄雜物，打造舒適的生活空間，才能改變人生」。因為她聯想到外表開朗活潑，內在卻懷抱著深刻的煩惱，而且不為人知地住在垃圾屋的自己的境況。於是洋子小姐花了約三個月的時間，清理掉各種雜物。她清出來的垃圾量，多達一輛二噸卡車。

後來沒有多久，她便認識了一名年紀相仿的陽光青年，與過去交往的類型截然不同，兩人的感情很自然地發展，開始拜訪彼此的住處。男友進房間以後，居然立刻無意識地脫下了襪子。他在從來沒有別人進來過的洋子小姐的住處，彷彿把這裡當成自家，極為自在。後來兩人很快就結了婚，也生了孩子，現在她成為家庭主婦，在地方都市悠閒地陪伴小孩。

洋子小姐捨棄大量的物品，得到了適合「真正的自己」的伴侶，共同經營快樂的生活。

來源：平安文化《新．斷捨離【10週年全新增訂版】》/作者： 山下英子

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：徹底刷新人生的力量！「斷捨離」經驗談：擺脫髒亂住處後，邂逅了真命天子】