好驚！37樓爬到3樓　白衣男徒手爬牆畫面瘋傳　知情者爆：佢16歲…

真人版「蜘蛛俠」出沒？內地網絡瘋傳1段影片瘋傳，1名穿白衣男子在37層樓高的大樓外牆徒手攀爬，一路向下爬至3樓才獲救，現場畫面驚險萬分，引起網民熱烈討論，很多人都猜測「是不是偷情被抓包？」。不過有聲自稱知情者爆料，指該男子是16歲男生，因與家人爭吵心情不好，才會從頂樓往下爬。



內地網絡瘋傳影片，1名穿白衣男子在37層樓高的大樓外牆徒手攀爬，一路向下爬至3樓才獲救，現場畫面驚險萬分。（短片截圖）

事發於貴州省貴陽市，5月27日下午約4時，從影片可見，1名穿白色上衣、黑色長褲的年輕男子，從大廈37層頂樓的外牆有所動作，一腳踏在露台、一腳踏在窗邊地逐層往下移動，身上沒有任何安全裝備，雙手只緊緊抓着露台及窗戶的邊緣，場面令人膽戰心驚。消防及救援人員其後接報到場拯救。

據悉男子爬了10多分鐘，終於由37樓爬到到3樓，消防員看準時機才一把將他抱回單位，幸未釀成傷亡事故。男子隨後被送住警局，至於爬牆原因還在調查中，據報其身份是攀岩人員。

內地網絡瘋傳影片，1名穿白衣男子在37層樓高的大樓外牆徒手攀爬，一路向下爬至3樓才獲救，現場畫面驚險萬分。（短片截圖）

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網民看到影片都嚇壞，直言「別說37樓，7樓往下看都怕」，又指果然高手在民間，「這心理質素太強大」、「物業和開發商都要感謝他沒有發生意外」，眾人都好奇男子所為何會攀爬大廈外牆。

不少人就猜想是否有人偷情時撞正別人老公回家，「抓包了所以才迫着爬下來？」。但有自稱知情的當區居民爆料稱，指事件是16歲孩子和家長吵架，一時想不起就在頂樓跟消防員對峙，最後自己往下爬，「正值年輕氣盛，一賭氣就下去了」。