視覺大考驗！這些條紋中暗藏一動物　網紅下戰書：只有1%人能看到

你的眼力好嗎？抖音網紅海克提（Hectic Nick）時常在自己的頻道上分享視覺趣圖，他運用許多視覺上的錯覺製作出許多趣味圖片，並讓觀眾挑戰是否能發現其中的秘密。他還聲稱「只有百分之一的人能夠看出裡面藏著的圖片」，許多傷透腦筋的網友也留下自己挑戰後的感想。



紐約郵報（NewYork Post）報道，比如這張黑白條紋圖，乍看之下沒有東西，但只要上下晃動這張圖，或是使用鬥雞眼來看，你卻可以看到後面藏了一隻熊貓。

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有網友分享自己看到的方式「搖一下螢幕就可以看到熊貓了」、「先把視線往下、盯著手機的充電孔，再迅速往上看，就會看到其中的圖」；但也有些網友在其中看到其他的東西「我看到兩到三個人拿著球，停在空中」、「我看到一場籃球比賽」。

海克提還有其他有趣的錯覺圖，如一張圖乍看之下每一條直線都是彎的（見上方圖輯），但只要把旁邊的線都遮起來，就會很明顯發現其實每條線「都是直的」，純粹是色塊的運用讓你的大腦「欺騙了你」。或是一張顏色奇異的圖，只要盯著其中一個點數秒，再切換到下一張黑白圖時，圖片會瞬間被上色，也吸引了一百多萬瀏覽數。

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