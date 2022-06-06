性感直播主「開水小姐」天價賣臭爛舊鞋 被批當粉絲係水魚咁回應
撰文：聯合新聞網
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台灣直播網紅開水小姐（謝似餘）曾以歌手身分推出過4張專輯，最近她以8888元（台幣，下同）的價格販售「二手原味鞋」，豈料卻遭網友轟「不要把那些支持你的粉絲當水魚」。消息曝光後，開水小姐也做出回應，並表示：「情緒勒索我就免了。」
開水小姐日前在網路上販賣自己穿過的鞋子，販售文的標題上還寫著：「那個有人堅持要買被我蹂躪了好幾年的二手鞋」，並開價8888元。該販售文意外引發網友熱議，還有網友傳私訊嘲諷道：「你不會不好意思嗎？有得賣就要偷笑了，還出這價錢。」並要她別把大家當「水魚」。
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對此，開水小姐則在社群平台公開回應，表示自己被煩了三個月，更反擊對方「真的不用逼我成就別人的癖好」、「情緒勒索我就免了」。
此外，她也公開被其他買家私訊的內容，對方向她開價「可以1000嗎拜託」，後來該買家更繼續拜託她，表示也可以用1000元買她家更髒的鞋子，「求求你，我真的認真很想要」。對此，開水小姐則公開回應：「不可以，沒有預算不要學人家變態。」
對於二手鞋遭外界關注，開水小姐則表示已將布鞋下架，「畢竟我天天要穿，買新鞋好麻煩」。
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