日本警車突響警號調頭追車　原因驚呆外國網民　內行人揭暗黑內幕

日本的交通安全向來為香港人津津樂道，就連日本警察似乎也相當在意行人權益。近日一部日本警察在路口大迴轉追車的影片就被分享至PTT，網友們只見警察追車原因紛紛嚇了一跳，掀起熱烈討論。



這部在今年4月底上傳的影片，一輛警車在路口停下等待行人過馬路，只見對向黃色車輛非但沒有禮讓行人，更無減緩車速直接通過，最後行人終於順利抵達對街，警車便一個大迴轉立刻追車……

喺日本原來咁嚴重？香港司機唔響安已畀面你（點圖睇睇當時情形）▼▼▼

+ 9

影片轉分享至PTT後，網民也意外日本車輛竟然只因未禮讓斑馬線的行人就被警查追，這在台灣可能隨便一個巷口就能看到的事情，在日本人眼中卻是無法原諒的，因而提醒大家去日本自駕還是注意別把台灣習慣帶過去，免得整天被追。

內行人揭暗黑內幕：根本不是要追那輛車

對此，網友們紛紛大讚日本的道路安全和警察，「日本警察超會躲（在）你看不到的地方抓你違規」、「在台灣鴿子（意即警察）會被反過來檢討」、「在台灣是行人禮讓汽車，沒有問題」、「不像台灣，沒撞到說你大驚小怪」、「台灣四輪二輪自以為大爺」。

不過卻也有人分享自身經驗，稱日本警察執勤能力其實比想像中低落，「竟然有人稱讚日本警察，日本警察是著名的廢物，生涯可能都沒開過槍」、「連追車都慢慢來..在台灣都不知道跑幾條街了」、「日本警察真的滿弱的，追車追不到。曾經親眼看到日本警察抓犯人結果被犯人開車跑掉」、「那是鳴笛鳴爽的，怕被投訴裝沒看到吧，真的要追不可能這麼慢，如果是大阪警察有可能會直接忽略」、「沒人發現警車自己超過停止線了嗎」。

延伸閱讀：

單身男拜月老見籤詩「一番話」瞬間傻眼 網笑翻：連月老都放棄了

120元小火鍋外帶折價還嫌貴 奇葩客狂盧：我家神明說只能賣100

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】