象印電飯煲點解會「Oh」一聲慘叫？笨男搲爆頭　引出官方親自解謎

有些數字和英文，在電子儀表上顯示時，看起來十分的相似，例如數字的「0」和英文的「O」，或者數字的「1」和英文的「l」，都讓人難以分辨。最近就有日本網友因為這樣的關係，發生了一件趣事。



根據日本媒體「grape」報道，日本twitter網友「okykch1」最近分享，表示最近用電飯煲煮飯時，丈夫突然很不解地問她，為什麼在電飯煲顯示器上頭，出現了英文「Oh」的文字。

原來漫畫都出現過有關情節 點擊放大睇睇有關圖片▼▼▼

+ 1

原來是丈夫把數字的「0」看成英文的「O」，於是也將「0小時（0 hour）」誤會成有人慘叫的「Oh」。除了okykch1自己覺得好笑之外，這則貼文還引起該電飯煲廠商「象印Zojirushi」親自回覆，表示「0h」代表著機器正進入保溫程序，如果飯煮好後保溫超過了1小時，就會轉變成「1h」。

其他網友也紛紛回應「以後怎麼看都覺得是『Oh』了」、「你老公好可愛喔」、「我以前也想過類似的東西，而且還覺得如果不是Oh那會是什麼」、「這台電飯煲我家也有」、「有漫畫也曾經畫過這個梗」、「我是最近老公告訴我，我才發現這件事」。

【同場加映】印尼男子娶電飯煲為妻獲網友祝賀 4天後又有離奇理由閃電離婚（點圖了解更多）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

他曝「冰淇淋紅茶」經典喝法 內行人狂點頭：融化後味道才好

存在感很弱的台灣地名？ 新北白雞、高雄阿蓮統統上榜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】