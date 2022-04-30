極簡網紅列9樣絕對唔買物品　瀝水架超阻埞　咖啡機唔洗勁多黴菌

「斷捨離」不僅要丟掉那些不必要的物品，還要管住自己不再添置新的「麻煩」。那麼，今天日美醬就給大家分享日本一位極簡主義者的收納整理術，平時不買這9件物品，就能保持住乾淨整潔的家，一起來看看吧！



雖然我們買回來一件物品很容易，但其實除了金錢之外，我們也付出了無形的代價，比如存放的空間與維護的時間，所以以下這些物品，我們從源頭就可以把它們「斷捨離」掉！

【懶人包】一個圖輯看清這位日本極簡主義者絕對不買的9樣物品及其原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、各種毯子（廚房毯、馬桶底部地毯、入門毯）：為什麼說在這些地方不需要毯子呢？因為把地毯去掉之後，更方便清潔，還省去了清潔地毯的時間。因為廚房和衛生間使用的頻率很高，地面很快就會變髒，不如直接打掃來的方便。

二、季節性裝飾：一年裡的節日那麼多，比如春節，端午節，聖誕節，大家會經常買些福筒、聖誕樹等季節性裝飾擺在家裡，但是能紀念節日的方式有很多，比如冬至的時候吃餃子，像日本就會吃關東煮來紀念冬天，暖爐、橘子也是冬天的代表性物品，而且非常的實用，有這些實用的物品，自然好過那些無用的季節性裝飾，家裡的物品也會更加精簡。

三、咖啡機：現在很多家庭都有準備一台咖啡機，但是你知道咖啡機如果不定時清潔裡面會有多少黴菌嗎？準備一個杯子，然後倒上掛耳咖啡，就是一個天然的咖啡機，清潔起來也非常方便，就不用耗費多餘的精力清潔咖啡機了。

四、藥箱：有許多家庭會特地準備一個藥箱，但是一年打開的次數寥寥無幾，而且很多常用的藥打開之後就忘記放回去，而且很多藥在藥箱裡就過期了。如果把藥收納在收納盒或者收納袋裡面，則會更加方便哦，指甲剪和創可貼等小物也可以收納在小型收納櫃裡，一些容易過期的藥可以自己寫上標籤，過期了就扔掉。

懸掛式曬衣架也是該極簡主義者不買的物品之一（淘寶）

五、懸掛式曬衣架：這種曬衣架大家都有吧？不僅佔空間，而且夾子會在衣服上留下痕跡。選擇帶烘乾功能的洗衣機就可以完美解決這個問題，遇到連續的下雨天也能穿上乾燥的衣服了。

六、客用杯具：那些專門為客人準備的杯子，已經在你的壁櫥裡落灰好久了吧？所以不如用這些一次性紙杯替代，既省去了清潔的時間，其實在客人心裡也更加安全衛生。

七、去水口蓋子：現在有很多洗菜池會配備去水口蓋子，但是這麼雞肋的產品弊端就很明顯，一是長時間使用自帶水漬，二是會產生不太好聞的氣味。如果沒有這個蓋子，每天又能養成清理去水口的習慣，下水管道就不會堵塞了。

八、瀝水架：想必很多人都買過很大的瀝水架，放在洗碗池的上方，但是當你洗碗的時候這個瀝水架就會非常的礙事。所以如果一定要使用瀝水架，可以準備一些小型的，並且記得保持通風，就不會發霉。其他大件物品可以懸掛收納，或者擺放收納，通風效果也更棒哦。

九、擦手毛巾：博主家是沒有擦手毛巾的，平時洗完手要麼不擦要麼用紙擦。至於為什麼不准備毛巾，是因為毛巾用久了會滋生細菌，剛洗乾淨的手用毛巾擦，只會變得比之前更髒。

以上就是這位極簡主義者一生都不會買的10件物品，有你感同身受的嗎？評論區和大家聊聊吧！

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