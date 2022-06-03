買到「智障型」吸塵機械人　奇妙自殺式行為笑爆網友：前世是貓？

智能科技發達，許多人在做家事時也搭著家電省時又省力，掃地機械人（吸塵機械人）設定好一鍵按下就會自個兒巡視家中各個角落，把家裡清潔的乾乾淨淨。



不過一名網友卻在《爆怨公社》抱怨著她買到了「智障」型掃地機械人，每天都在不同地方找到它，不禁讓人質疑：「還是其實它前世是貓？」

點圖看看該掃地機械人有多「智障」▼▼▼

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原Po用箱子跟垃圾桶擋住冰箱下面，它直接掃除一切障礙也要卡在冰箱下面，到底那裡有什麼魔力？書櫃下面原本放了室內拖，塞好塞滿也被趕了出來，自己塞進去卡住；沒有縫也能一頭撞死在廚櫃，之後又停在這不動了，無法理解……各種無法理解行徑讓人哭笑不得。

網民有話說：「這台機器有動物的靈魂XD」、「掃地機械人都這樣吧！我還沒遇過不爬電風扇的」、「這台對黑色沒感應，我家裡也是黑色的他一律當沒看到，直直撞」、「還很喜歡玩電線接著自己被纏住才BB叫」、「它在解鎖108種機死方案，不介意的話，前端幫他加兩根天線，起碼可以阻擋卡在角落」、「全程屬於叛逆期的機型」。

也有人表示：「一分錢一分貨，應該說他便宜所以頭腦沒有太多神經感應，所以總是傻呼呼的」、「它不智障！它聰明的很！它知道這樣一陣子後你就不會叫它工作了。它的生產公司也聰明的很，你的錢已經到他們的荷包裡了」、「這台我也有用過，簡單來說它是那種認真工作但效率不佳的類型，看到任何東西就是撞爆，撞一次不夠就多撞幾次，有縫就鑽，有障礙物要嘛撞開要嘛衝上去，常常回過神發現它沒回到充電位，就要去找機了，總的來說是個很有幹勁的居家員工，但常常被氣笑XD（這個價格就不強求了）」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】