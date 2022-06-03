Harry Styles著女裝塗指甲油有原因？與出道小鮮肉造型呈極大對比

One Direction成員Harry Styles單飛後，穿上女裝、擦指甲油，超越性別框架。無懼他人眼光，勇敢自由，這樣的姿態，為我們帶來巨大勇氣。



「Man! I Feel Like A Woman !」

一襲閃耀的亮片連身褲，胸前開衩露出紋身，跟著女歌手一起扭腰擺臀唱著〈Man! I Feel Like A Woman !〉。下一秒又換上亮粉色皮褲，披著一身羽毛大衣，背心上還有一顆草莓刺繡。

Harry Styles在今年的科切拉音樂節（Coachella）上，再度以他的大膽裝扮、動人歌聲，搖滾了全世界！

曾經，「像個女人」是貶義，如今Harry Styles卻在台上大聲歡慶這件事，自在遊走於雌雄之間，永遠以你意想不到的鮮豔色彩、出挑搭配，打破我們對於「好看」、「美麗」、「帥氣」的想像疆界。

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不設限穿搭，女裝很美呀

Harry Styles這幾年被各界視為時尚偶像（fashion icon），每每出場都成為注目焦點，也成為許多精品名牌的代言人。但是回看他在男子團體One Direction時期，當時的風格與現在差異甚大。

2010年出道的One Direction，甫出場就成為少男少女的偶像，團員服裝常是黑、白、灰、咖啡、深藍、軍綠色，偶爾有點變化的，就是格子與條紋襯衫。

當時的Harry Styles也是如此，平常穿著貼身的素色T恤，紅毯上一襲黑色挺拔西裝，帥氣當然是帥氣，但少了個性與特色。

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2017年Harry Styles開始單飛推出個人專輯，沒有了團體必須合群的束縛，Harry Styles像是終於放飛了自我，帶我們看見骨子裡的他，其實這麼地繽紛有趣。

他開始穿上各式色彩，像是西瓜紅、奇異果綠、水蜜桃粉、葡萄紫；穿戴華麗誇張的羽毛圍巾、珍珠項鍊，針織、蕾絲、薄紗、絲綢；甚至換上芭蕾舞裙、腳踩高跟鞋，這類常常被人認為「陰柔」、「女性化」的元素，他一點也不介意，一點也不為自己設限。

Harry Styles曾說：「有時候我去逛街，發現自己其實很喜歡這些女裝衣服的剪裁及設計，它們都很美很棒。像我們生活中所有事一樣，我們不應該限制自己，穿搭有很多樂趣，我從來沒有過度解讀它的含義。」

2019年Harry Styles擔任Met Gala主持人，身穿黑色透視蕾絲襯衫，露出身體裡的紋身，耳朵上戴著淚滴形狀的珍珠耳環，手指塗著湖水綠指甲油，臉上還留著些許鬍渣。嬌媚又粗獷，精緻也頹廢。

一時間人們不知該如何評價，這樣流動在性別之間，不刻意偏向哪一端，取用各種風格的混搭，實在太打破框架。更何況是發生在一位異性戀男星身上，他大可繼續以主流審美現身，打破常規需要勇氣，而Harry Styles為我們展現了這份自由與自在。

唱出男性的脆弱，坦承我們也有受傷時刻

不只是服裝，Harry Styles在音樂上，也從團體時期的陽光熱血，走向更多脆弱抒情的釋放。2017年Harry Styles的同名專輯封面，他裸著上半身，泡在一池粉紅色的水裡，藏起自己的臉，以脆弱的背部示人，看來像在哭。

再一次，當世界都期望男性展現強壯堅毅，認為這樣才夠陽剛，Harry Styles拋開了這份期待，告訴大家：「男性也會脆弱，也能像水一般柔軟。」

2017年Harry Styles的同名專輯封面。（IG@harrystyles）

另一張海報，他穿著寶藍色西裝，全身濕透，躺在一片廢墟上，像是一位氣力放盡的偶像，終於爬上了岸，想讓大家知道：「我不是這麼完美，我也會落難，偶爾也想這樣靜靜躺著。」

不再是從前在台上活蹦亂跳，唱著「女孩妳怎麼這麼完美！」的青少年，隨著歷練與年歲增長，Harry Styles這幾年的音樂，開始唱出更多心碎與遺憾。

一首書寫失戀的歌曲〈Falling〉，MV中Harry Styles穿著淺紫色網紗上衣，任憑落下的大水將他淹沒，他坐在鋼琴前嘶吼彈唱：

「現在我算什麼？到底算什麼？

如果連我都不喜歡自己了呢？

我再度迷失了自我，迷失了自我。」



最後Harry Styles被完全吞沒在水裡，眼神憂傷，讓人跟著窒息、心痛。

〈Falling〉 MV截圖

是呀，每個真實的人類，包含男性，都有這樣墜落，感覺自己無法再做些什麼的時候。

Harry Styles這幾年也大方坦承，自己在看心理諮詢：「我以前認為看心理諮詢，表示你覺得自己壞掉了，我很希望自己可以說出：『我不需要心理諮詢』。」「但是心理諮詢幫助我更感覺自己活著，接受活著就是會有快樂與心碎。」

脆弱的男性很正常，全都無須羞愧，更不必隱藏。

自創美妝品牌Pleasing，希望你感覺自己美好

2021年Harry Styles進一步將他對美的詮釋，延伸到了美妝事業，推出個人品牌「Pleasing」，成了少數自創美妝品牌的男明星。

創立的起源，就來自Harry Styles對於指甲油的愛。Harry Styles常常在自己的十根手指頭，畫上各式各樣的圖案，像是西瓜、車厘子、草莓、奇異果，還有黃色笑臉，俏皮又可愛到不行。

「Pleasing」創立的起源，就來自Harry Styles對於指甲油的愛。（IG@harrystyles）

「當我看到一朵花，或是一面壁紙上的色彩，就會想說：『喔，我好想把這些顏色，放到我的指甲上！』」Harry Styles直率地說。

品牌名稱「Pleasing」，代表那些生命裡微小卻令人愉悅的時刻，「比如夜晚的星空、一口吃下的食物，或者就只是坐著與朋友聊天，都會讓我一直想要記得。」

Pleasing的視覺意象，常常是奇幻又童趣的，充滿蘑菇與青蛙。模特兒也很有趣，華裔面孔、深色雙手，還有塗著指彩、戴著高帽子的老頑童，彷彿就是Harry Styles自己老的時候。難怪有粉絲把萬聖節的「Halloween」一詞改成了「Harryween」。

仔細看Pleasing的官網，你會發現處處有著多元共融的細心與體貼：

衣服尺寸從XS到5XL，各種身形者都可以挑到衣服；關注到障礙者的需求，制定可近性政策（Accessibility Statement），並持續為團隊做相關訓練；與氣候變遷、性別平權團體合作「Do Better」計畫，讓品牌影響力可以帶動議題關注。

這些行動都讓人看見，品牌不只帶來了美的服務，背後還有好深好深，對這個世界的關愛。

Harry Styles說他從不覺得美麗是指「長得好看」，美麗應該是你「感到自己很美好」：「就像我覺得剛冥想完，或者是睡著時的我，都是最美麗的！」

Harry Styles重寫了美的定義，一位男性可以穿女裝、塗指甲油、可以展現脆弱、也可以創立美妝品牌，活成無法被框架的形狀。

當身為全球幾億人注目的明星，都可以無懼他人眼光，勇敢自由地活著，這樣的姿態，就足以為我們帶來巨大勇氣。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「美麗不是長得好看，而是你感覺自己美好！」Harry Styles 穿女裝、塗指甲，自創美妝打破性別框架】