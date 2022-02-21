小背心辣妹自拍超犯規「日常春光照」爆紅　真身竟是語文老師？

JKF女郎長瀨昆妮擁有甜美外型、火辣身材，因經常出現在網紅連千毅的直播幫忙賣貨，知名度跟著飆漲。



平時常在社群網站分享生活時常的她，近日分享搭乘高鐵的照片，火辣穿搭立刻成為外界關注亮眼，意外在網路上掀起熱烈討論。

點擊放大瀏覽長瀨昆妮的「日常春光照」系列▼▼▼

+ 29

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

長瀨昆妮19日透過IG分享一系列搭乘高鐵的照片，只見她穿著低胸短裙，不僅露出傲人胸圍及超深事業線，下半身更是展現一雙纖細美腿，火辣穿搭被讚性感指數破表，她則在文中開玩笑寫道：「時速三百公里，衝回你的懷裡。高鐵人生～趕場～。」

雖然長瀨昆妮搭車時戴著口罩，但一雙渾圓大眼仍流露出女神氣場，傲人身材更是讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，外界聯想身旁乘客想必更是目不轉睛，對此，她本人轉發相關報導時，也認證表示：「乘客全暈暈。」長瀨昆妮將照片PO網後，是引來不少網友留言狂喊「這麼胸猛」、「哇噻」、「日文女神火辣辣」、「超美」、「真希望有緣千里坐一起」、「胸口小心著涼啊」，在網路上引發不小的討論度。

事實上，長瀨昆妮是日本華僑，有著「日文女神」的外號，除了在台灣教書、從事翻譯工作，累積超過5年的家教經驗，而另一個身分則是JKF女郎，時常在IG上放送福利辣照，近年則經常出現在網紅連千毅的直播中幫忙賣貨，也因而大幅提高知名度。

【同場加映】台辣妹「彎腰實名制」照片瘋傳 引出女主角現身大方脫罩露真面目（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【同場加映】瘋傳十級噴血「地鐵柱女」照 原來係兩年前舊相 本人近照曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】